La Lyonnaise Myrtille Stcherbanioff, portée disparue depuis le 13 mai et retrouvée morte en Haute-Savoie début juillet, n’a pas été victime d’un crime. Selon le parquet de Thonon-les-Bains, seule la piste du suicide ou de l’accident reste envisagée.

Le parquet de Thonon-les-Bains a annoncé ce vendredi 8 août avoir classé sans suite l’enquête sur la mort de Myrtille Stcherbanioff, comme le rapporte Le Progrès. Cette Lyonnaise de 27 ans avait disparu le 13 mai dernier avant que son corps ne soit découvert le 3 juillet par un parapentiste, dans un éboulis du massif des Cornettes de Bise, à La Chapelle-d’Abondance, en Haute-Savoie. Sa famille avait officialisé son décès le 31 juillet.

Le procureur de la République, Xavier Goux-Thiercelin, a précisé dans un communiqué que "l’enquête en recherche des causes de la mort […] a conduit à écarter l’intervention d’un tiers" et qu’elle avait donc été classée sans suite. Les causes exactes du décès restent indéterminées, mais les hypothèses privilégiées sont celles d’un accident ou d’un suicide. Des questions demeurent, notamment autour de la voiture de la victime, dont le parquet n’a pas indiqué si elle avait été retrouvée.