La Lyonnaise Caroline Garcia devrait terminer sa carrière à l’US Open (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Retour gagnant pour la Lyonnaise Caroline Garcia à Cincinnati

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Engagée au WTA 1000 de Cincinnati, qui devrait être l'avant-dernier tournoi de sa carrière avant l'US Open, Caroline Garcia s'est imposée au premier tour contre Sonay Kartal (5-7, 6-4, 6-4).

    Pour son premier match depuis Roland-Garros, la Lyonnaise Caroline Garcia a renoué avec la victoire au WTA 1000 de Cincinnati. Invitée par les organisateurs, l’ancienne n°4 mondiale a battu vendredi la Britannique Sonay Kartal (48e) en trois manches (5-7, 6-4, 6-4) et près de deux heures et demie de jeu.

    Redescendue au 200e rang mondial et ayant annoncé en mai qu’elle mettrait un terme à sa carrière sans préciser de date, Garcia est apparue libérée, malgré un premier set perdu. "Il y a eu un peu de frustration, mais le but est d’arriver avec un maximum de repères et de rythme à l’US Open. J’ai eu la bonne surprise d’avoir une invitation ici, ce n’était pas gagné d’avance. Gagner un match, c’est positif", a-t-elle confié à nos confrères de L’Équipe.

    Face à Kartal, la Lyonnaise a su élever son niveau au fil de la rencontre, retrouvant son jeu offensif et concluant à la volée. "C’était important de finir les points au filet et de rester dans mon style de jeu", explique-t-elle. Rassurée sur son dos mais encore prudente sur son épaule droite, Garcia retrouvera au deuxième tour la Tchèque Karolina Muchova, 14e mondiale, avec l’objectif de poursuivre sa préparation en vue du dernier US Open de sa carrière.

