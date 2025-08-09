Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien organise ce samedi à Lyon un rassemblement place de la République contre la famine à Gaza. Les participants sont invités à venir avec des casseroles pour “briser le silence du gouvernement”.

Un nouveau rassemblement pro-palestinien se tiendra ce samedi 9 août à 15 h place de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon. À l’appel du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien, les participants sont invités à venir munis de casseroles pour un "concert" symbolique visant à alerter sur la situation humanitaire à Gaza.

Dans un communiqué, le collectif dénonce "la famine organisée" subie par les civils gazaouis et fustige l’inaction du gouvernement français ainsi que des instances internationales. Il rappelle que, selon ses estimations, plus de 60 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués depuis près de deux ans par les bombardements israéliens, et affirme que 180 personnes meurent désormais chaque jour de faim.

Les organisateurs réclament notamment l’ouverture immédiate des points de passage, un approvisionnement suffisant en lait infantile, un cessez-le-feu "immédiat et permanent" et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Ils demandent également à la France de reconnaître "sans condition" l’État de Palestine et de mettre fin à l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël.