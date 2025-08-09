Un homme de 25 ans ayant agressé trois pompiers et deux femmes à Lyon en juin dernier a été condamné à 18 mois de prison, dont un an ferme.

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu, ce vendredi 8 août 2025, son jugement dans l’affaire de l’agression de trois sapeurs-pompiers survenue le 11 juin dernier dans la montée de Choulans (5e arrondissement). L’homme de 25 ans, déjà condamné à l’étranger pour violences envers les forces de l’ordre, a écopé de 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis. Les 12 mois ferme seront purgés immédiatement, l’intéressé étant maintenu en détention.

Lors de cette intervention, les pompiers étaient venus porter secours à l’accusé, qui s’était jeté sous un bus après avoir agressé deux jeunes femmes au hasard. Sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants, il avait frappé l’un des soldats du feu au visage et tenté de s’en prendre à deux autres.

Une peine assortie de soins obligatoires et d’indemnisations

Le tribunal a également assorti la peine d’obligations : suivre des soins, travailler et indemniser les victimes. Les montants fixés sont de 600 € pour le pompier directement agressé, 300 € pour chacun des deux autres, et 500 € au SDMIS au titre des frais de procédure. "Les sapeurs-pompiers ont fait leur travail, la police a fait son travail et la justice a fait son travail", a commenté le syndicat Sud SDMIS.