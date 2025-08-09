Actualité
Zack Nani, ici avec la Ligue des champions. Instagram @Zack_Nani

Le streamer lyonnais Zack Nani va diffuser le Championnat saoudien où jouent Karim Benzema et Cristiano Ronaldo

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Le streamer lyonnais Zack Nani a obtenu les droits de diffusion du Championnat de football professionnel d'Arabie saoudite, où évoluent notamment Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Trois matchs de la Roshn Saudi League seront diffusés gratuitement sur ses chaînes Twitch et YouTube dès le 19 août.

    Une première en Europe. Le créateur de contenu lyonnais Zack Nani devient le premier streamer à acquérir les droits de diffusion d’un Championnat de football professionnel. Sa société, Zack Nani Prod, a conclu un accord avec IMG, partenaire média de la Roshn Saudi League, pour diffuser jusqu’à trois matchs par semaine gratuitement sur ses chaînes Twitch et YouTube.

    Les premières diffusions débuteront le 19 août avec les demi-finales de la Supercoupe d’Arabie, dont l’affiche Al Ittihad de Karim Benzema face à Al Nassr de Cristiano Ronaldo. La seconde demi-finale et la finale suivront les 20 et 23 août, avant le lancement officiel du championnat saoudien.

    C’est la première fois qu’un streamer indépendant devient diffuseur officiel d’une ligue de football en Europe. Zack Nani promet une diffusion gratuite, interactive et 100 % en direct, avec des invités issus du sport, du divertissement et d’Internet. Déjà reconnu pour ses contenus liés au football et ses interviews marquantes – dont la première de Karim Benzema après son Ballon d’Or – il entend "rendre le football plus accessible et plus proche du public", en proposant une alternative aux modèles traditionnels.

