Pollution à l’ozone : le niveau d’alerte maintenu dimanche dans le Rhône

    • L’épisode de pollution à l’ozone se prolonge dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Le niveau d’information-recommandation restera en vigueur pour la journée de dimanche 10 août.

    Le niveau "information-recommandation", déjà en vigueur ce samedi, est prolongé ce dimanche 10 août dans l’ensemble du département du Rhône et la Métropole de Lyon. La préfecture a confirmé ce samedi que l’épisode de pollution à l’ozone, en cours depuis vendredi, se poursuit en raison de conditions météorologiques peu favorables à la dispersion des particules.

    Si aucune mesure contraignante n’est mise en place à ce stade, les recommandations restent inchangées. Les populations vulnérables sont invitées à limiter leurs activités physiques intenses, en intérieur comme en extérieur, et à éviter les grands axes routiers aux heures de pointe. Les autorités encouragent également l’usage des transports en commun, du vélo ou du covoiturage, ainsi que le télétravail lorsque cela est possible. Les automobilistes sont, eux, appelés à réduire leur vitesse.

    Les agriculteurs sont priés de reporter l’utilisation de pesticides et l’épandage d’engrais, tandis que les entreprises sont invitées à limiter les activités émettrices de particules et poussières. La préfecture rappelle que ces gestes de précaution visent à "protéger la santé de tous et à limiter l’aggravation de la pollution dans la région".

