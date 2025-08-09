Météo France a placé ce samedi le Rhône et plusieurs départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour canicule. La région s’apprête à vivre un épisode de chaleur intense, avec jusqu’à 40 °C attendus à Lyon entre 16 et 20 heures.

Sur la carte publiée par Météo France, une large partie sud et centre du pays apparaît en orange, signe d’un risque élevé lié aux fortes chaleurs. Dans la région, outre le Rhône, la Loire, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche sont également concernés. Dès ce matin, le mercure grimpait rapidement, atteignant déjà 24 °C à Lyon vers 8 heures, annonçant une journée étouffante.

Les températures devraient dépasser les 30 °C dès la fin de matinée et rester à un niveau très élevé jusqu’à tard dans la soirée. La nuit prochaine n’offrira qu’un répit limité, avec des valeurs minimales supérieures à 25 °C. Les autorités recommandent de boire régulièrement, d’éviter les efforts aux heures les plus chaudes et de se protéger du soleil.