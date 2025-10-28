Le ton monte entre le candidat aux municipales et le président de la Métropole. Jean-Michel Aulas répond à Bruno Bernard et dénonce une politique dogmatique après la controverse sur l’accès en bus au centre-ville.

Nous en parlions hier. Jean-Michel Aulas adressait un nouveau à tacle aux écologistes suite au lancement d'une pétition citoyenne réclamant le rétablissement d'un accès direct à l'Hôtel de Ville en bus. Bruno Bernard avait alors répondu à l'ancien président de l'OL critiquant sa position. Ce matin, une nouvelle joute semble émerger entre les deux hommes. Par l'intermédiaire d'un post sur ses réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas s'est une nouvelle fois attaqué à Bruno Bernard.

En cause, l'une des phrases issu du post LinkedIn de l'élu écologiste : "Deux visions s’affrontent : celle du retour en arrière, et celle d’une ville apaisée, respirable et tournée vers l’avenir". L'homme d'affaires de 76 ans prend le contrepied de son adversaire : "La réaction de Bruno Bernard illustre parfaitement ce qui nous sépare : il part d’un dogme, je pars du réel." Aulas ne s'arrête pas là, assénant un dernier coup : "Ce n’est pas le retour en arrière contre l’avenir. C’est simplement le retour au bon sens."



Dans son message, Jean Michel Aulas contredit publiquement Bruno Bernard, qui avait affirmé que "cette proposition reviendrait surtout à détruire deux nouvelles zones piétonnes". Le candidat aux municipales de 2026 explique sèchement : "Les centaines de Lyonnaises et Lyonnais qui ont signé cette pétition ne demandent pas la fin des zones piétonnes, ni un retour en arrière. Ils demandent de pouvoir accéder plus facilement au centre-ville en transport public. Rien de plus, rien de moins." Il poursuit : "Lorsqu’une telle attente s’exprime, un exécutif responsable écoute, analyse et ajuste. Bruno Bernard, lui, préfère expliquer que tout va bien", assène-t-il.

"Il n'y a pas de démocratie sans liberté de mouvement"

Jean-Michel Aulas considère la desserte de bus jusqu'à l'Hôtel de Ville comme un sujet "pratique". En effet, il évoque notamment la difficulté des personnes âgées et les commerces potentiellement touchés par cette absence de bus. L'homme d'affaires va encore plus loin : "Il n'y a pas de démocratie sans liberté de mouvement". Une nouvelle pique adressée à ses adversaires.

Pour conclure ce message, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois exhorté les Lyonnaises et les Lyonnais à signer cette pétition pour "apporter directement à Monsieur Bernard votre réponse".