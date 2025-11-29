Actualité
© Antoine Merlet

La circulation des métros lyonnais perturbée ce samedi matin

  • par Claire Martinez

    • Depuis 8h30 ce samedi 29 novembre, le réseau TCL est perturbé dû à une panne du système électrique.

    Il s'est avéré difficile d'emprunter les métros à Lyon ce samedi 29 novembre matin. Aux alentours de 8h30, un défaut du système électrique est venu fortement perturber le réseau TCL et plus particulièrement les métros. Le trafic de toutes les lignes, A, B, C et D, était totalement à l'arrêt.

    Une reprise progressive de la circulation

    Depuis 9h20, la circulation lignes A, D et C reprend progressivement, bien qu'irrégulière. Ce n'est que vers 10h30 que la circulation de la ligne B a pu reprendre à son tour. Des bus relais ont été dépêchés entre Jean-Macé et l'Hôpital Lyon SUD afin de pallier l’interruption temporaire de la ligne et d'assurer le transport des voyageurs. "Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, sont pleinement mobilisées pour résoudre cet
    incident et rétablir un fonctionnement nominal dans les meilleurs délais", assure le réseau à travers un communiqué.

    Une reprise normale du trafic est estimée à 11h30, selon TCL.

    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons

