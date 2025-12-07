Faits divers
La ligne D du métro à Lyon à l’arrêt ce mardi 28 octobre 2025. (@AL)

Fête des Lumières à Lyon : panne du métro A dans la nuit

  • par Claire Martinez

    • La nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre a tourné à la mésaventure pour les milliers de visiteurs et Lyonnais qui souhaitaient prendre les transports. Une panne du métro est venue gâcher la fin de soirée.

    Le samedi de la Fête des Lumières est la soirée la plus fréquentée. Les visiteurs affluent sur la Presqu'île pour admirer les illuminations et les spectacles sur des lieux emblématiques de la ville. Mais ce samedi 6 décembre, pour les milliers de Lyonnais et visiteurs qui souhaitaient rentrer chez eux, la soirée s'est compliquée. Vers 0h25, en raison d'une "une panne sur une rame", selon TCL, la ligne A du métro s'est totalement arrêtée.

    Résultat : plus de transports pour de nombreuses personnes à une heure critique des retours. Les alternatives, elles, étaient soit inexistantes, soit saturées. Puisque les bus ne peuvent pas circuler en Presqu'île pendant les festivités, et les stations Vélo’v sont fermées dans le centre. Les points périphériques ont donc été pris d’assaut. Les taxis se sont, quant à eux, retrouvés surchargés. Nombreux ont été contraints de terminer leurs trajets à pied.

    Les premiers services ont repris vers 1h06, mais le trafic est resté irrégulier jusqu'aux alentours de 1h30.

    Laisser un commentaire

