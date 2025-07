À Lyon, Bruno Bernard défend un "dynamisme économique renforcé" sous son mandat

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a présenté le bilan de l'action économique portée par la collectivité depuis 2020.

54 000 emplois créés depuis 2020, 3,9 millions d'euros engagés entre 2021 et 2025, 15 % de création d'entreprises supplémentaires... Il y a quelques jours, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard présentait les bons chiffres du tourisme à Lyon.

"La Métropole tient son rôle"

Vendredi 11 juillet, il a présenté à la presse les bons chiffres de l'action économique de la collectivité qu'il dirige, comme un nouveau pied de nez à son opposition, laquelle l'accuse régulièrement d'être un "décroissant", ou de considérer l'attractivité comme un gros mot

Entouré d'entrepreneurs accompagnés par différents dispositifs de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a souhaité incarner une forme de continuité du modèle à la lyonnaise : "La capacité que nous avons à travailler acteurs publics et acteurs privés", dit-il. Et d'ajouter : "Le dynamisme économique que nous avons trouvé en arrivant est toujours là, il est même renforcé."

En quatre ans, 267 entreprises ont été accompagnées à travers les dispositifs d'aides à l'investissement et au fonctionnement (pour un total de 2,88 et 1,1 millions d'euros), mais également grâce au fonds d'amorçage industriel lancé en 2022 à l'initiative des métropoles de Lyon et de Saint-Etienne.

C'est par exemple une aide de plus de 30 000 € pour la Fonderie Pradel qui change ses armoires électriques et diminue sa consommation d'électricité de 30 %. C'est aussi 22 000 € pour Goodloop qui s'équipe de machines de réparation plus avancées qui permettent de "gagner en productivité, en expertise, et de répondre à un plus large éventail de réparations" dixit sa co-fondatrice Louise Leboucher.

La Métropole accompagne également les entreprises dans leur développement grâce à ses réserves de foncier qui ont notamment permis à la Fonderie Pradel de trouver des locaux plus grands. "La Métropole tient son rôle, ponctuel, qui créé un contexte favorable. L'accompagnement ici est meilleur que dans d'autres agglomérations françaises, on nous le dit", assure Bruno Bernard.

