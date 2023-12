Notre coup de coeur de l’avant-première de la Fête des lumières

Geyser : Une création de Jérome Donna, éclairagiste de la Ville de Lyon et artiste de la Fête des lumières depuis vingt ans. (Photo Hadrien Jame)

Pour découvrir notre coup de coeur de cette édition 2023 de la Fête des lumières, rendez-vous au bord de l'île Mahatma Gandhi, au parc de la Tête d’Or.

Le parc de la Tête d’Or s’inscrit encore une fois comme un incontournable de la Fête des lumières pour cette édition 2023. Cette année, quatre œuvres y sont proposées au public, en plus des Lumignons du coeur et des deux œuvres placées sur le parcours pour s’y rendre ou en sortir.

Geyser met en mouvement et en lumière l’eau avec une vingtaine de geyser et 800 bulles. C'est notre coup de coeur de cette édition.(Photo Hadrien Jame)

Une oeuvre des équipes de la Ville de Lyon

Parmi elles, nous avons été particulièrement séduits par Geyser, notre coup de cœur de ce millésime 2023. À la fois féérique et dynamique, l'illumination créée par l'éclairagiste de la Ville de Lyon Jérôme Donna et les agents de l’éclairage urbain mérite amplement de s'attarder 10 minutes au bord de l'île Mahatma Gandhi. Quelque 800 bulles de plastiques, remplies de billes et de leds, donnent naissance à une vingtaine de geysers lumineux. Musique, fumée, jeu de lumière ... tout y est.

Elle a une carte à jouer dans la compétition du trophée des Lumières, pour succéder au spectaculaire Grand Mix des Terreaux.

