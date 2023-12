La basilique de Fourvière, grande absente de la Fête des lumières

Illuminée depuis deux ans par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les fêtes de fin d’année, la basilique de Fourvière ne sera mise en lumière qu’après la Fête des lumières, du 14 au 30 décembre, pour des questions de sécurité.

Élue sixième monument préféré des français en 2023, la basilique de Fourvière ne fera pas partie de la Fête des Lumières cette année. Pour la troisième année consécutive, la mise en lumière de l’édifice religieux pour les fêtes de fin d’année a été confiée au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la Région des Lumières, mais contrairement à 2021 et 2022, son illumination ne coïncide pas avec les dates de la Fête des lumières.

Cette année, le spectacle son et lumière proposé par la Région ne débutera que le 14 décembre et se poursuivra jusqu’au 30 décembre, les jeudis, vendredis et samedis de 18h30 à 21h30. Des répétitions devraient d'ailleurs être menées autour du 12 décembre, soit deux jours après la fin de la Fête des lumières, qui se déroule cette année du 7 au 10 décembre.

Les dates en 2021 et 2022

Pour sa première édition sur la basilique de Fourvière, le festival Région des Lumières avait illuminé l'édifice du 2 décembre 2021 au 2 janvier 2022, incluant les dates de la Fête des lumières dans son programme. Idem l'année suivante, puisque le même spectacle avait été projeté sur la basilique du 8 décembre au 11 décembre 2022, avant d'être interrompu et de reprendre 15 jours plus tard du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023.

Coup politique ou choix sécuritaire ?

La seule source lumineuse en provenance de Fourvière devrait donc être le traditionnel "Merci Marie", la création d’une colombe en lumignons sur l’esplanade et la projection d’intentions de prières, laissées par les Lyonnais, sur la façade de la basilique les 8 et 9 décembre. Surprenant alors que la colline de Fourvière et sa basilique sont un haut lieu touristique de Lyon, emblématique de la ville.

Les relations entre l’exécutif écologiste et la majorité Les Républicains du conseil régional ont beau être plus que fraîches, du côté de la Région on invoque des raisons purement liées à la sécurité. Alors que le plan Vigipirate est au niveau urgence attentat en raison de la menace terroriste qui pèse sur la France, selon la Région il n’était pas envisageable de faire coïncider deux périmètres de sécurité différents, la basilique de Fourvière nécessitant un dispositif spécifique.

Le périmètre de sécurité de la Fête des lumières 2023 inclut bien la colline de Fourvière.

Une réponse qui a de quoi surprendre alors que la colline de Fourvière est bien intégrée dans le périmètre de sécurité de la Fête des lumières 2023, comme le montre la carte ci-dessus éditée par la Ville de Lyon. Ce que confirment les services de la préfecture du Rhône, qui anticipent, spectacle ou non, le passage des Lyonnais et des touristes à Fourvière lors de la Fête des lumiéres. Dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on évoque toutefois un périmètre trop restreint ces deux dernières années au vu de l'affluence enregistrée. Les services de la Région ne sont toutefois pas en mesure de fournir des chiffres précis sur cette affluence, puisque "la Région n'a jamais fait de comptage", nous glisse-t-on.

Les organisateurs d'un tel événement étant obligés de faire appel à des effectifs de sécurité privée, en plus des forces de l'ordre, certains acteurs au fait du sujet évoquent de possibles difficultés de recrutement pour justifier ce décalage entre les deux événements. Du fait d'un secteur en tension et que la Ville de Lyon mobilise déjà 400 agents issus du privé sur la durée de la Fête des lumières. Une hypothèse toutefois balayée d'un revers de la main du côté de la Région, pour qui il n'y a pas de sujet.

"C’est un site où on aurait pu souhaiter qu’il se passe quelque chose. Mais nous n’avons pas de regrets, car nous avons une oeuvre onirique à son chevet" Grégory Doucet, maire de Lyon

De son côté, le maire de Lyon Grégory Doucet reconnaissait il y a quelques semaines qu'il s'agissait d'un "choix des organisateurs". Non sans que ne soit perceptible dans ses propos une légère pointe d'amertume, alors que l'an passé les deux collectivités avaient "cherché à coordonner [leur] action". À en croire l'adjoint à la sécurité de la Ville de Lyon, Mohammed Chihi, la mairie aurait appris par la préfecture que la Région prévoyait de ne pas participer à la Fête des lumières, sans que ne soit avancée de raison particulière.

Un spectacle inédit

Après avoir proposé deux années de suite un spectacle retraçant l’histoire de Lyon et de la basilique, de l'origine de Lugdunum, à la naissance du 8 décembre en 1852, en passant par le vœux des échevins de 1643, cette année la Région a repensée sa proposition. Inédit, le nouveau son et lumière s’intitule "Fourvière en Voix".

Nous devrions être en mesure de vous en dévoiler plus sur ce spectacle le 12 décembre. Pour le moment la Région a seulement précisé que le spectacle serait accompagné d’un "jardin lumineux féérique installé sur l’esplanade", qui sera bordé de fleurs géantes.

Lire aussi : Fête des lumières à Lyon : préparez votre parcours avec notre carte interactive