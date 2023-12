Les 10 œuvres à ne pas rater cette année à la Fête des lumières

Lyon Capitale vous propose sa sélection des illuminations incontournables de l'édition 2023 de la Fête des lumières.

Place des Terreaux (1er)

Cellulo/d / Bruno Ribeiro

La place des Terreaux se transforme en versant de montagne ou en gare de la Ciotat sous la main de Bruno Ribeiro. À l’aide de l’intelligence artificielle, l’artiste y projette ses réinterprétations des films des frères Lumière. Le tout sur une bande son signée Rone. Il y avait déjà foule pour cette avant-première. (Photo Hadrien Jame)

La place des Terreaux, haut lieu de la Fête des lumières, va se transformer en gare de La Ciotat. L’artiste va projeter chaque soir ses réinterprétations du film des frères Lumière. Pour proposer plusieurs univers, il s’appuie sur l’intelligence artificielle. Les premières esquisses promettent une version futuriste ou une plongée dans un univers inspiré des films de Miyazaki. “Je veux rendre hommage aux films des frères Lumière et les remettre dans l’espace public”, avance l’artiste Bruno Ribeiro. La bande-son est signée Rone, un musicien électro.

Place Bellecour (2e)

Evanescent / Atelier Sisu

L'œuvre "Evanescent" sur la place Bellecour. (@Fête des Lumières 2023)

Une partie de la place Bellecour accueillera cette année encore un espace de pause et de restauration autour de food-trucks. “Nous avons eu une bonne expérience l’an passé sur cet espace. Que l’on consomme ou pas, les gens peuvent en profiter”, se félicite Grégory Doucet. Une œuvre prendra aussi ses quartiers sur la partie ouest de la place où de grandes bulles de savon colorées flotteront entre les visiteurs. Cette illumination est financée par la Métropole de Lyon qui participe pour la première fois à la Fête des lumières.

Place de la République (2e)

Sign / Vendel & de Wolf

Sign : Le collectif néerlandais Vendel & de Wolf embrase la fontaine de la place de la République avec une oeuvre très contemplative, pour illustrer le réchauffement climatique. De grands bambous recouverts d’aluminium et éclairés en contre-plongée donnent l’impression de voir un brasier. (Photo Hadrien Jame)

Le collectif néerlandais Vendel & de Wolf va embraser la fontaine de la place de la République dans une allégorie du réchauffement climatique. “Des bambous sont recouverts d’aluminium et éclairés en contre-plongée pour créer l’illusion d’un brasier”, dévoile Julien Pavillard, coordinateur de la Fête des lumières. À quelques mètres, sur la place des Jacobins, un jeu de lumière et de fumée va faire apparaître et disparaître la fontaine.

Théâtre des Célestins (2e)

Row / Tundra et Soleil nuit / Sébastien Lefèvre

Soleil nuit : Sur la place des Célestins, des centaines de sequins oscillent sous le souffle du vent, projetant sur la façade du théâtre et les arbres des reflets lumineux. L’oeuvre s’anime également de jour sous l’effet des rayons du soleil. (Photo Hadrien Jame)

C’est la grande nouveauté de cette édition de la Fête des lumières. En investissant la grande salle du théâtre des Célestins, la manifestation sera pour la première fois aussi diurne. “Cette installation permettra aux visiteurs de découvrir cette institution culturelle et un projet fantastique qui repose sur une illusion d’optique”, suggère Romain Tamayo, chargé de projet pour la Fête des lumières. “Ce sera l’occasion de découvrir autrement notre théâtre”, assure Érika Brunet, secrétaire générale du lieu. Nuitamment, la façade sera aussi illuminée par un immense dôme orné de milliers de sequins qui réfléchiront la lumière sur toute la place.

Fondation Bullukian (2e)

Video Visual Vernacular / compagnie On Off

La majorité écologiste promeut une Fête des lumières toujours plus inclusive pour le public comme pour les artistes. La compagnie On Off proposera à la fondation Bullukian une œuvre en VVV. “C’est l’art de la communauté sourde. Ça n’a rien à voir avec la langue des signes. Le VVV n’a pas de mot, de vocabulaire, il est uniquement visuel, comme un film qu’on vous diffuse. C’est un art accessible à tous, il suffit de savoir utiliser ses yeux. Je suis ravi qu’enfin la Ville de Lyon nous invite à la Fête des lumières. C’est un honneur pour moi et la communauté sourde”, explique Anthony Guyon, directeur artistique de la compagnie.

Cathédrale Saint-Jean (5e)

Kernel / Ruestungsschmie.de

Kernel3 : Attention, épileptique s'abstenir. (Photo Hadrien Jame)

L’illumination de la cathédrale Saint-Jean est certainement le projet le plus conceptuel, voire risqué, de la programmation 2023. Le duo d’artistes allemand promet de déconstruire et reconstruire l’édifice avec des formes géométriques. Marion Traversi prévient : “L’œuvre est une interface entre l’architecture, le graphisme et l’art. L’univers est très graphique et analytique. Cette œuvre est pour nous une voie de renouvellement sur la cathédrale.”

Colline de Fourvière (5e)

Ceux du fleuve / Franck Dion

Ceux du fleuve offre une pause reposante sur les quais de Saône. (Photo Hadrien Jame)

Sur les façades des immeubles des quais autour du tribunal, lorsque la nuit va tomber, d’étranges habitants vont se réveiller : Ceux du fleuve. Des personnages imaginaires qui s’emparent de la ville quand tout le monde dort. “Franck Dion est un artiste qui fait des films d’animation. Il a été nominé aux Césars. Il va nous plonger dans un univers particulier qui mêlera mapping et illustration”, explique Marion Traversi, chargée de projet à la Ville de Lyon pour la Fête des lumières.

Parc de la Tête-d’Or (6e)

Geyser met en mouvement et en lumière l’eau avec une vingtaine de geyser et 800 bulles. C'est notre coup de coeur de cette édition.(Photo Hadrien Jame)

La programmation sera encore plus dense cette année. Cinq œuvres seront présentées dans le parc et une sur le cheminement depuis la Presqu’île. Les spectateurs seront accueillis à l’entrée, côté porte des Enfants du Rhône, par les Lumignons du Cœur qui réutilisent une partie de l’installation de l’an passé, écoresponsabilité oblige. Autour de l’île du kiosque au son du piano, les services de Lyon vont projeter une vingtaine de geysers. Des plantes bioluminescentes attiseront la curiosité autour de la roseraie. Sur le chemin de la sortie, l’artiste touche-à-tout Philippe Katerine proposera ses personnages roses loufoques. Pour raccompagner les visiteurs, dans l’allée d’Interpol, cinq cents coquelicots flotteront dans les airs.

Des bras, des pieds, des têtes et des corps entièrement roses sortent de terre et se distinguent dans la pénombre du parc de la Tête d’Or. La Rose Family de Philippe Katerine en jette. (Photo Hadrien Jame)

Parc Blandan (7e)

Toys in Space / Super Idée

Depuis l’arrivée des écologistes au pouvoir, le parc Blandan est dédié aux enfants et aux familles avec des horaires adaptés, ouverture à 17 h 30, pour permettre à la Fête des lumières d’être à hauteur d’enfants. C’est l’un des fils rouges du mandat de Grégory Doucet. “En 1985, la Nasa avait envoyé des jouets dans l’espace. Les artistes s’en sont inspirés pour cette œuvre. Les installations seront ludiques et participatives”, promet Marion Traversi, chargée de projet à la Ville de Lyon pour la Fête des lumières.

La Duchère, place Abbé-Pierre (9e)

Le Soleil de la Duchère / Les Fantômes

Cette oeuvre collaborative réalisée avec les habitants signe l'arrivée de la Fête des lumières à la Duchère.(Photo Hadrien Jame)

L’œuvre est ambitieuse dans l’idée et sur la foi des premières images dévoilées lors de la présentation du programme de la Fête des lumières 2023. Elle est collaborative, l’un des aspects mis en avant par les écologistes dans leurs critères de sélection. Les silhouettes projetées sur les murs de la place Abbé-Pierre seront celles des habitants du quartier. Quatre cents se sont déjà prêtés au jeu. Les artistes du collectif Les Fantômes les ont filmés puis vont transformer ces images en dessins et les faire danser sur les façades.