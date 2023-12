La programmation 2023 pourrait marquer un virage vers une manifestation plus axée sur la création et la culture.

Les éléments de langage ont changé autour de la Fête des lumières. Symbole du rayonnement international de Lyon sous Collomb, la manifestation se veut aujourd’hui plus inclusive et créative sous le magistère de Grégory Doucet. Des critères de sélection des œuvres qui se retrouvent logiquement dans une programmation où les adjectifs qualificatifs qui reviennent régulièrement sont “conceptuel”, “créatif”, “impactant” ou “particulier”.

La Fête des lumières dans sa version moderne est un objet hybride entre un son et lumière et une manifestation culturelle. La programmation 2023 semble déplacer le curseur vers le second objectif avec des propositions plus complexes, notamment pour la cathédrale Saint-Jean. “Nous apportons une approche plus culturelle. Nous posons des questions, mais on a toujours la volonté d’avoir une approche très grand public”, tente de rassurer Julien Pavillard, le coordinateur de la manifestation. Aucune œuvre n’esquisse sur le papier, et c’est une limite de taille, un potentiel effet “waouh”, comme le karaoké des toiles du musée des Beaux-Arts de 2022. À l’exception peut-être du clin d’œil aux frères Lumière de la place des Terreaux sur lequel misent les organisateurs.

