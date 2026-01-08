Municipales : à Lyon, Grégory Doucet promet la gratuité des fournitures scolaires

Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet propose la gratuité des fournitures scolaires dans les écoles de la ville.

La campagne des élections municipales de Lyon prend des airs de concours Lépine de la gratuité en cette semaine de rentrée. Mercredi, le candidat de la droite et du centre, Jean-Michel Aulas promettait la gratuité de la cantine scolaire et du périscolaire pour tous, sans condition de revenus.

"Libérer les parents de la charge mentale des achats"

Ce jeudi, le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet a annoncé quant à lui qu'il garantirait la gratuité des fournitures scolaires dans les écoles lyonnaises (là aussi, sans condition de revenus) en cas de réélection. Une mesure que le candidat de la gauche et des écologistes a chiffré entre 400 et 500 000 € dans une hypothèse où elle ne concernerait que les enfants des écoles publiques, c'est à dire 32 000 gones et fenotttes.

"Elle permettra de libérer les parents de la charge mentale des achats. Mais c'est aussi un coût un moins qui permet de construire l'école républicaine qui est l'école de l'égalité", indique Grégory Doucet. Pour l'heure, la mesure ne concernerait que les enfants scolarisés dans les écoles publiques, mais le périmètre de la gratuité est encore en étude.

"C'est une demande historique"

"C'est une demande historique que l'école publique gratuite le soit avec zéro reste à charge pour les familles. 28 % des parents considèrent que c'est un vrai stress", indique Sandra Buteau-Besle, membre de la FCPE et soutien de Bruno Bernard et Grégory Doucet.

Quelques heures plus tôt, Jean-Michel Aulas coupait l'herbe sous le pied de son adversaire politique et indiquait sur les réseaux sociaux que "si les familles doivent aujourd'hui fournir cahiers, crayons ou matériel de base, c'est pour une raison simple. Les dotations n'ont quasiment pas évolué pendant tout le mandat".

"C'est faux" répond Grégory Doucet, qui rappelle que ces dotations ont augmenté de 16 %. Quant à proposer une mesure de gratuité au lendemain des proposition d'Aulas, l'écologiste rappelle que la gratuité des fournitures scolaires figure dans le programme du Nouveau front populaire.