Actualité
Grégory DOUCET- @Hugo LAUBEPIN
Grégory Doucet – @Hugo LAUBEPIN

Municipales : à Lyon, Grégory Doucet promet la gratuité des fournitures scolaires

  • par Nathan Chaize

    • Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet propose la gratuité des fournitures scolaires dans les écoles de la ville.

    La campagne des élections municipales de Lyon prend des airs de concours Lépine de la gratuité en cette semaine de rentrée. Mercredi, le candidat de la droite et du centre, Jean-Michel Aulas promettait la gratuité de la cantine scolaire et du périscolaire pour tous, sans condition de revenus.

    "Libérer les parents de la charge mentale des achats"

    Ce jeudi, le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet a annoncé quant à lui qu'il garantirait la gratuité des fournitures scolaires dans les écoles lyonnaises (là aussi, sans condition de revenus) en cas de réélection. Une mesure que le candidat de la gauche et des écologistes a chiffré entre 400 et 500 000 € dans une hypothèse où elle ne concernerait que les enfants des écoles publiques, c'est à dire 32 000 gones et fenotttes.

    "Elle permettra de libérer les parents de la charge mentale des achats. Mais c'est aussi un coût un moins qui permet de construire l'école républicaine qui est l'école de l'égalité", indique Grégory Doucet. Pour l'heure, la mesure ne concernerait que les enfants scolarisés dans les écoles publiques, mais le périmètre de la gratuité est encore en étude.

    "C'est une demande historique"

    "C'est une demande historique que l'école publique gratuite le soit avec zéro reste à charge pour les familles. 28 % des parents considèrent que c'est un vrai stress", indique Sandra Buteau-Besle, membre de la FCPE et soutien de Bruno Bernard et Grégory Doucet.

    Quelques heures plus tôt, Jean-Michel Aulas coupait l'herbe sous le pied de son adversaire politique et indiquait sur les réseaux sociaux que "si les familles doivent aujourd'hui fournir cahiers, crayons ou matériel de base, c'est pour une raison simple. Les dotations n'ont quasiment pas évolué pendant tout le mandat".

    "C'est faux" répond Grégory Doucet, qui rappelle que ces dotations ont augmenté de 16 %. Quant à proposer une mesure de gratuité au lendemain des proposition d'Aulas, l'écologiste rappelle que la gratuité des fournitures scolaires figure dans le programme du Nouveau front populaire.

    à lire également
    "De l'affichage" : à Lyon, Képénékian charge Aulas et ses propositions de gratuité

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "De l'affichage" : à Lyon, Képénékian charge Aulas et ses propositions de gratuité 17:35
    Grégory DOUCET- @Hugo LAUBEPIN
    Municipales : à Lyon, Grégory Doucet promet la gratuité des fournitures scolaires 17:11
    Préfecture du Rhône
    Pollution aux solvants à Grézieu-la-Varenne : les habitants devront quitter le bâtiment cet été 16:46
    Nathalie Perrin-Gilbert
    "Si certains en doutaient, nous irons jusqu’au bout", promet Perrin-Gilbert 16:34
    Rhône : des poules en vente à trois euros pour les sauver de l'abattoir 16:05
    d'heure en heure
    Lyon : ce kebab de Vaise fermé d'urgence pour manque d'hygiène 15:33
    Lyon : "En responsabilité", Képénékian veut porter la modération "jusqu'au bout" 14:56
    La Ville de Lyon achève la rénovation de la patinoire Charlemagne 14:21
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Métropole de Lyon : Bernard dévoile les huit villes où il compte encadrer les loyers 13:45
    Agents armés, 120 recrutements en trois ans : Sarselli présente sa future police métropolitaine des transports 13:35
    L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique suspecté "d'agressions sexuelles sur mineur" 13:03
    jury vin
    Vins médaillés : peut-on s'y fier ? 12:12
    Un jeune homme retrouvé mort dans un étang au sud de Lyon, un suspect interpellé 11:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut