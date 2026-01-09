Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce vendredi

La qualité de l'air devrait rester bonne à moyenne à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 9 janvier 2026.

Pour finir cette semaine, on respire bien à Lyon. Grâce notamment à la pluie qui a fait son retour jeudi dans l'agglomération et au vent qui a brassé efficacement l'air lyonnais, la qualité de l'air devrait rester bonne à moyenne ce vendredi 9 janvier 2026.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, les concentrations en particules fines et en dioxyde de soufre seront en baisse et elles resteront moyenne pour l'ozone ou encore le dioxyde d'azote.