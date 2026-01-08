Actualité
Poules ©Unsplash

Rhône : des poules en vente à trois euros pour les sauver de l'abattoir

  • par Loane Carpano

    • Le 10 janvier prochain, une vente de poules à petits prix sera organisée à Saint-Martin en haut dans le Rhône.

    Et si vous adoptiez une poule ? Afin de sauver des poules d'élevage de l'abattoir, "La Voix des poules" organisera une vente de volailles le 10 janvier prochain à Saint-Martin en haut (Rhône). L'occasion de débuter sa propre production d'oeuf et d'opter pour un composte naturel.

    La dixième offerte

    De 9 h à midi, 800 poules seront ainsi mise en vente au prix de trois euros. Bonus non négligeable, pour neuf poules achetées, la dixième sera offerte. A noter que ces dernières ont environ 18 mois et ont toutes été élevées en plein air.

    Pour sauver une ou plusieurs volailles, les intéressés sont invités à réserver en ligne. L'adresse leur sera communiquée la veille de l'événement.

    Lire aussi : Lyon : une vente aux enchères exceptionnelle à la Villa Florentine avant des travaux

    à lire également
    Lyon : ce kebab de Vaise fermé d'urgence pour manque d'hygiène

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : des poules en vente à trois euros pour les sauver de l'abattoir 16:05
    Lyon : ce kebab de Vaise fermé d'urgence pour manque d'hygiène 15:33
    Lyon : "En responsabilité", Képénékian veut porter la modération "jusqu'au bout" 14:56
    La Ville de Lyon achève la rénovation de la patinoire Charlemagne 14:21
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Métropole de Lyon : Bernard dévoile les huit villes où il compte encadrer les loyers 13:45
    d'heure en heure
    Agents armés, 120 recrutements en trois ans : Sarselli présente sa future police métropolitaine des transports 13:35
    L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique suspecté "d'agressions sexuelles sur mineur" 13:03
    jury vin
    Vins médaillés : peut-on s'y fier ? 12:12
    Un jeune homme retrouvé mort dans un étang au sud de Lyon, un suspect interpellé 11:27
    Jeux de société
    Villeurbanne : des soirées jeux organisées pour les 12-17 ans 10:44
    164 femmes tuées en 2025 : un "femmage" sera rendu à Lyon ce samedi 09:59
    Dégustations, ateliers, conférences : la Fête du miel et des abeilles revient à Lyon 09:20
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce jeudi 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut