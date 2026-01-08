Le 10 janvier prochain, une vente de poules à petits prix sera organisée à Saint-Martin en haut dans le Rhône.

Et si vous adoptiez une poule ? Afin de sauver des poules d'élevage de l'abattoir, "La Voix des poules" organisera une vente de volailles le 10 janvier prochain à Saint-Martin en haut (Rhône). L'occasion de débuter sa propre production d'oeuf et d'opter pour un composte naturel.

La dixième offerte

De 9 h à midi, 800 poules seront ainsi mise en vente au prix de trois euros. Bonus non négligeable, pour neuf poules achetées, la dixième sera offerte. A noter que ces dernières ont environ 18 mois et ont toutes été élevées en plein air.

Pour sauver une ou plusieurs volailles, les intéressés sont invités à réserver en ligne. L'adresse leur sera communiquée la veille de l'événement.

