Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Pierre Oliver, maire LR du 2ᵉ arrondissement de Lyon, affirme que la Ville posséderait 800 vélos électriques à 4 000 euros chacun, qui, pour la plupart, ne seraient pas utilisés. La municipalité dément, dénonçant une nouvelle "fake news" de la droite lyonnaise.

Une énième vidéo pour Pierre Oliver et une nouvelle fake news de la droite lyonnaise ? Dans une vidéo postée ce lundi 17 novembre sur ses réseaux sociaux, le maire LR du 2ᵉ arrondissement de Lyon attaque une nouvelle fois la mairie centrale, se questionnant de manière rhétorique : "Où sont passés les vélos électriques de la Ville de Lyon ?"

Affirmant dans sa courte vidéo que "la Ville de Lyon aurait acheté près de 800 vélos électriques à plusieurs milliers d’euros chacun", Pierre Oliver calcule ensuite le coût pour la collectivité à "environ 3,2 millions d’euros", se basant sur un "coût unitaire avoisinant les 4 000 euros" par vélo. "Après plusieurs discussions avec des agents, ils nous expliquent que ces 800 vélos ne seraient pas attribués dans les logiciels internes de la Ville", poursuit le maire du 2ᵉ arrondissement. Avant de conclure sa vidéo par une affirmation encore plus surprenante : "Les mêmes agents nous disent d’ailleurs que personne ne sait où ces vélos seraient stockés."

Huit cents bicyclettes électriques qui se seraient évaporées sans que l’information n’ait fuité jusqu’à présent ? "Une nouvelle fake news", dénonce-t-on du côté de l’Hôtel de Ville, auprès de Lyon Capitale. Si la municipalité dit ne pas comprendre ce chiffre de 800 vélos, elle explique que "la Ville ne dispose pas de 800 vélos à assistance électrique (VAE), mais de 150 vélos à assistance électrique, se répartissant entre 122 VAE et 28 VAE cargos". Des chiffres bien loin de ceux avancés par le soutien de Jean-Michel Aulas sur ses réseaux sociaux.

360 000 euros ou 3,2 millions ?

Dans un courrier adressé par Jérôme Maillard, directeur général des services, à Pierre Oliver, que nous avons pu consulter, le détail de la flotte de vélos est exposé au maire du 2ᵉ arrondissement. "Tout vélo acheté par la Ville est intégré au recensement du patrimoine de la Ville, fait l’objet d’une inscription puis d’un suivi dans le logiciel de gestion des véhicules, avec un suivi de l’ensemble des opérations de maintenance effectuées sur le vélo", explique le directeur, qui regrette que le maire LR ne l’a pas interrogé en amont de sa publication.

Sur le coût de chaque vélo, la Ville affirme par ailleurs que "le prix moyen d’achat d’un vélo à assistance électrique n’est pas de 4 000 euros mais de 2 400 euros". Soit un total de 360 000 euros pour l’achat des 150 vélos de la Ville, une somme une nouvelle fois bien loin des 3,2 millions avancés par Pierre Oliver.

Contacté pour avoir plus de précisions sur les chiffres avancés dans sa vidéo, Pierre Oliver explique avoir eu vent, "de la part de plusieurs agents", d’un parc vélo de 3 600 vélos au total, dont 800 vélos électriques. Expliquant "ne pas avoir le détail précis" et préférant "parler au conditionnel", Pierre Oliver estime avoir simplement mis en lumière "le doute de plusieurs agents en interne". Des doutes qui, en pleine période de campagne électorale, suffisent à l’opposition, désormais coutumières des approximations, pour tenter de lancer un début de polémique.