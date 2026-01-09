Actualité
Photo d’illustration. LOU BENOIST / AFP

Cadavre retrouvé au sud de Lyon : une enquête ouverte pour meurtre raciste ou au motif religieux

  • par La Rédaction

    • Le cadavre d'un homme maghrébin de 20 ans a été découvert dans un étang près de Lyon et un suspect placé en garde à vue dans une enquête pour meurtre "en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion", a annoncé le parquet jeudi à l'AFP.

    Il n'a livré aucun détail sur les identités ou nationalités du suspect et de la victime, sinon que cette dernière était un "Maghrébin".

    Le corps du jeune homme avait été repéré mardi matin par des promeneurs sous une fine couche de glace dans l'étang du Prin, sur la petite commune de Loire-sur-Rhône (Rhône), à une dizaine de kilomètres au sud de Lyon, avait révélé le Progrès. Le quotidien assurait aussi qu'un suspect s'était ensuite livré dans un commissariat.

    Le même jour que la découverte macabre, "un homme âgé de 21 ans a été placé en garde à vue", a confirmé jeudi le parquet à l'AFP, sans plus de détail sur ce suspect. "Une information judiciaire du chef de meurtre commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion" a été ouverte jeudi et l'homme en garde à vue "sera présenté à un juge d'instruction", conclut le parquet qui entend requérir son "placement en détention provisoire".

