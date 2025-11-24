Actualité
Image d'illustration police TCL. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
Image d’illustration police TCL. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)

Lyon : un acheteur et deux vendeurs interpellés sur un point de deal

  • par La rédaction

    • Trois personnes ont été interpellées sur un point de deal situé dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Les forces de l'ordre ont interpellé trois personnes dimanches 23 novembre en fin d'après-midi au niveau du boulevard des États-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Un policier très légèrement blessé

    Selon nos confrères du Progrès, une surveillance avait été mise en place par des policiers en civil autour d'un point de deal situé à l'arrière d'un bar PMU situé rue Professeur Beauvisage.

    Un jeune homme de 22 ans a dans un premier temps été discrètement interpellé boulevard des États-Unis alors qu'il venait d'acheter du cannabis. Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) sont ensuite intervenus sur le point de deal.

    L'un des interpellés a blessé superficiellement un policier en tentant de prendre la fuite. Une quarantaine de sachets de résine de cannabis ont été saisis. Les deux vendeurs ont été placés en garde à vue. Il s'agit de deux sans domicile fixe âgés de 19 et 24 ans.

    à lire également
    police lyon faits divers
    À Lyon, un barbier fermé par la préfecture : une "énorme" quantité d'objets volés retrouvée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    À Lyon, un barbier fermé par la préfecture : une "énorme" quantité d'objets volés retrouvée 17:40
    Municipales 2026 : à Lyon, Doucet appelle à un débat "avant les fêtes", Aulas décline, pour l'instant 17:39
    Image d'illustration police TCL. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : un acheteur et deux vendeurs interpellés sur un point de deal 17:09
    PAF Police aux frontières
    465 g de résine de cannabis saisis sur un point de deal de Vénissieux 16:37
    Un aperçu du futur Data center d’IA de l’entreprise Sesterce.
    Drôme : le supercalculateur près de Valence voit son investissement exploser 16:21
    d'heure en heure
    Cette station de ski ligérienne contrainte de fermer : un collectif se forme pour trouver des solutions 16:00
    Prix de la participation : la Métropole de Lyon récompensée pour le projet Presqu’île à vivre 15:27
    L'Isère se dote d'un protocole de prévention et de lutte contre les violences sexuelles 14:55
    LDLC Arena
    Lyon : deux ans après son ouverture, la LDLC Arena a attiré près de 1,5 million de spectateurs 14:21
    Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
    Vanessa Paradis, The Divine Comedy... : les Nuits de Fourvière ouvrent leur billetterie pour Noël 13:44
    Isère : HRS lance une levée de fonds pour rester leader 13:05
    La chaleur des déchets alimentera bientôt une partie de Valserhône 12:36
    "Close Up" de Noé Soulier, une danse polyphonique 12:04
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut