Trois personnes ont été interpellées sur un point de deal situé dans le 8e arrondissement de Lyon.

Les forces de l'ordre ont interpellé trois personnes dimanches 23 novembre en fin d'après-midi au niveau du boulevard des États-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon.

Un policier très légèrement blessé

Selon nos confrères du Progrès, une surveillance avait été mise en place par des policiers en civil autour d'un point de deal situé à l'arrière d'un bar PMU situé rue Professeur Beauvisage.

Un jeune homme de 22 ans a dans un premier temps été discrètement interpellé boulevard des États-Unis alors qu'il venait d'acheter du cannabis. Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) sont ensuite intervenus sur le point de deal.

L'un des interpellés a blessé superficiellement un policier en tentant de prendre la fuite. Une quarantaine de sachets de résine de cannabis ont été saisis. Les deux vendeurs ont été placés en garde à vue. Il s'agit de deux sans domicile fixe âgés de 19 et 24 ans.