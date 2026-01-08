Actualité
Livres

Près de Lyon : 20 000 livres et CD à chiner gratuitement

  • par Loane Carpano

    • 20 000 livres et CD, issus de la médiathèque départementale du Rhône, seront à chiner gratuitement le 28 janvier prochain à Châtillon d'Azergues.

    Alerte au bon plan. Dans le cadre d'un renouvellement des collections de la médiathèque départementale du Rhône, 20 000 livres et CD seront distribués gratuitement mercredi 28 janvier à la salle des fêtes de Châtillon d'Azergues. L'occasion de chiner polars, bandes dessinées, romans, contes ou encore, CD, issus des collections de la médiathèque pendant tout un après-midi.

    Pour ravir un maximum de personnes, chaque visiteur pourra repartir avec dix articles maximum par foyer. Ces dons seront remplacés par 10 000 nouveautés, acquises cette année par la médiathèque départementale.

