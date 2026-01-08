Actualité
Georges Képénékian, chirurgien et ancien maire de Lyon @Antoine Merlet

"De l'affichage" : à Lyon, Képénékian charge Aulas et ses propositions de gratuité

  • par Nathan Chaize

    • L'ex-maire de Lyon, candidat aux élections municipales, Georges Képénékian estime que les propositions de gratuité portées par Jean-Michel Aulas sont "de l'affichage pur".

    S'il se revendique de la modération face aux excès et aux "punchlines" continus des candidats Doucet et Aulas, Georges Képénékian s'est permis ce jeudi quelques pics à l'endroit des premières vraies propositions de campagne de l'ancien patron de l'OL.

    "Le social doit être ajusté, pondéré"

    "On ne peut pas faire croire aux concitoyens que c'est open bar et qu'on peut faire du social en ayant la main large", a ainsi déploré l'ancien maire de Lyon au sujet de la proposition de gratuité complète et pour tous les Lyonnais de la cantine scolaire et du périscolaire. "Je pense que c'est de l'affichage pur. Ça vaut aussi pour la construction d'un nouvel hôtel des polices. Est-ce que ça résout le fait qu'il nous manque des policiers ?", poursuit Georges Képénékian.

    Celui qui a réaffirmé sa volonté d'aller "jusqu'au bout" pour porter une alternative au duel Aulas-Doucet considère que "la gratuité finit toujours par arriver dans une caisse. Si moi mes enfants sont dans le primaire, ce serait ridicule qu'on me fasse la cantine gratuite. Le social doit être ajusté, pondéré", considère-t-il. Même son de cloche pour la promesse d'Aulas d'un chèque mensuel de 250 € pour les parents seuls, sans conditions de revenus.

    "Lorsque je l'ai rencontré je lui ai dit. 250 € pour un mère célibataire d'accord, mais c'est comme si moi je donnais un Doliprane à quelqu'un qui a 40 de fièvre, ça ne règle rien", a déploré Georges Képénékian.

    Laisser un commentaire

