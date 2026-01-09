Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un vendredi nuageux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un vendredi humide et plutôt doux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 9 janvier 2026.

    Pour finir cette première semaine de janvier, la douceur est de retour à Lyon. Après des températures largement en dessous des normales de saison pendant plusieurs jours, le flux de sud-ouest amènera un redoux un peu plus net. Ce vendredi matin il fait déjà 6 degrés et le mercure grimpera jusqu'à 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 3 degrés au dessus des normales de saison.

    Côté ciel, ce vendredi sera nuageux avec un risque d'averses qui pourraient être localement fortes tout au long de la journée. Une journée plutôt maussade avant un weekend plus lumineux à Lyon.

    à lire également
    Vent, pluie et neige : l'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance météo

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vent, pluie et neige : l'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance météo 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi nuageux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus 07:12
    Arthur Sève
    "On produit 30 000 galettes des rois en restant artisanal" se félicite Arthur Sève 07:00
    Livres
    Près de Lyon : 20 000 livres et CD à chiner gratuitement 08/01/26
    Doucet voiture de police
    Nouvelles motos, vélos supplémentaires... la police municipale de Lyon dotée de nouveaux équipements 08/01/26
    d'heure en heure
    "De l'affichage" : à Lyon, Képénékian charge Aulas et ses propositions de gratuité 08/01/26
    Grégory DOUCET- @Hugo LAUBEPIN
    Municipales : à Lyon, Grégory Doucet promet la gratuité des fournitures scolaires 08/01/26
    Préfecture du Rhône
    Pollution aux solvants à Grézieu-la-Varenne : les habitants devront quitter le bâtiment cet été 08/01/26
    Nathalie Perrin-Gilbert
    "Si certains en doutaient, nous irons jusqu’au bout", promet Perrin-Gilbert 08/01/26
    Rhône : des poules en vente à trois euros pour les sauver de l'abattoir 08/01/26
    Lyon : ce kebab de Vaise fermé d'urgence pour manque d'hygiène 08/01/26
    Lyon : "En responsabilité", Képénékian veut porter la modération "jusqu'au bout" 08/01/26
    La Ville de Lyon achève la rénovation de la patinoire Charlemagne 08/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut