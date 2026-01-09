Un vendredi nuageux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus

C'est un vendredi humide et plutôt doux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 9 janvier 2026.

Pour finir cette première semaine de janvier, la douceur est de retour à Lyon. Après des températures largement en dessous des normales de saison pendant plusieurs jours, le flux de sud-ouest amènera un redoux un peu plus net. Ce vendredi matin il fait déjà 6 degrés et le mercure grimpera jusqu'à 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 3 degrés au dessus des normales de saison.

Côté ciel, ce vendredi sera nuageux avec un risque d'averses qui pourraient être localement fortes tout au long de la journée. Une journée plutôt maussade avant un weekend plus lumineux à Lyon.