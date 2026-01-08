Les chefs d’unité ont présenté l’ensemble de leur nouvelle flotte au maire de la ville.

Jeudi 8 janvier, la police municipale de Lyon a présenté sa nouvelle flotte de véhicules destinée à opérer plus rapidement et facilement.

Jeudi 8 janvier, le maire de Lyon, Grégory Doucet, était présent à la brigade de police municipale du 7e arrondissement pour faire un point sur la nouvelle flotte de véhicules à disposition des agents. Voiture électrique, fourgon, motos, vélos à assistance électrique, cette année, la brigade dispose de 45 véhicules, dont une dizaine récemment renouvelés.

Au total, 1,7 million d'euros a été investi pour équiper la police municipale, au cours du mandat écologiste. Un investissement nécessaire "pour améliorer les conditions de travail et la sécurité des policiers", comme le souligne le maire : "Si nous voulons une police municipale qui travaille bien sur le terrain, il faut qu'elle dispose d'équipement adéquat, d'où l'importance d'investir régulièrement."

Ainsi, chaque véhicule est minutieusement choisi en fonction des situations. Les motos sont plutôt utilisées pour les opérations de sécurité routière, tandis que les vélos permettent d'opérer rapidement sur des opérations de proximité.

Les trois nouveaux modèles de voiture mis à disposition de la police municipale de Lyon.

Interventions rapides, faciles et sécurisées

L'objectif ? Garantir des interventions rapides, faciles et sécurisées aux policiers municipaux : "Nous sommes dans une ville avec des voiries qui peuvent être contraintes, étroites ou encombrées par la circulation, donc il faut savoir choisir le bon véhicule, d'où la nécessité d'avoir un panel assez large permettant d'intervenir dans toutes les situations", explique l'élu écologiste.

Parmi les nouveaux véhicules, un fourgon électrique, deux voitures, ou encore, de toutes nouvelles motos permettent d'opérer en ce sens : "Les nouvelles motos sont beaucoup plus adaptées à nos besoins en terme d'autonomie, de puissance et de maniabilité, elles nous permettent par exemple de monter sur les trottoirs si besoin", indique le chef de l'unité motocycliste.

Le vélo de plus en plus utilisé

De plus en plus utilisée sur des missions d'envergure, la flotte de vélo a elle aussi été renouvelée. Les 19 policiers de l'unité cycliste disposent désormais de quatre vélos électriques et de nouveaux deux-roues mécaniques, sans dérailleur : "Le dérailleur est assez fragile si le vélo tombe, le supprimer permet d'éviter de devoir le changer et de gagner du temps", indique le chef de l'unité cycliste. Moins maniables et plus lourds, les vélos électriques sont quant à eux utilisés pour opérer sur les collines ou pour se déplacer plus rapidement.

Une part de la flotte de vélos et de motos de la police municipale de Lyon.

A terme, l'ensemble de la flotte devrait être renouvelé. A noter que les gros véhicules devraient s'électriser au fil de ce renouvellement. En parallèle, l'élu écologiste rappelle que la priorité "reste d'avoir une police municipale de proximité avec des effectifs suffisants." Pour l'heure, 54 agents manquent à l'appel pour atteindre l'objectif fixé à 365 agents par le maire.

Sur le 1,7 million d'euros investi pour équiper les policiers municipaux en terme de véhicules au cours du mandat :

- 235 000 euros ont été déboursés pour les motos

- 87 000 euros pour les vélos

- 1,38 million d’euros pour les voitures

- 129 véhicules ont été achetés au total

- 10 sont actuellement en commande

