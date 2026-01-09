Actualité
Photo d’illustration

Vent, pluie et neige : l'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance météo

  • par La Rédaction

    • La région Auvergne-Rhône-Alpes est une nouvelle fois concernée par plusieurs vigilances météo ce vendredi 9 janvier 2026.

    Si le froid est désormais terminée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le temps n'en reste pas moins animé. Ce vendredi 9 janvier 2026 la région est concernée une nouvelle fois par de nombreuses vigilances météos.

    L'ensemble des départements de la région, hormis l'Ardèche et la Drôme sont ainsi concernés par une vigilance vent. Le Puy-de-Dôme et le Cantal sont eux également en vigilance pluie-inondation tout comme l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Ces trois départements alpins sont également en vigilance avalanches.

    Enfin, l'ensemble de la région, hormis le Rhône et l'Allier, est concernée par une vigilance neige-verglas. Si les températures sont en hausse ce vendredi des chutes de neige sont une nouvelle fois attendue sur une partie de la région pour cette fin de semaine.

