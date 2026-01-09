Le musée de Saint-Romain-en-Gal propose plusieurs rendez-vous en janvier

Entre patrimoine gallo-romain et traditions viticoles, le mois de janvier s’annonce riche au musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal.

Le Département du Rhône met à l’honneur, en janvier, la mosaïque du châtiment de Lycurgue, chef-d’œuvre antique découvert à Sainte-Colombe et exposé au musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal. Un nouvel ouvrage signé Anne-Marie Guimier-Sorbets, consacré à cette œuvre emblématique de l’antique Vienna et au culte de Dionysos, est disponible depuis le 7 janvier.

L’autrice animera une conférence gratuite le 24 janvier, suivie d’une rencontre-dédicace. En parallèle, le musée s’associe au Marché aux vins d’Ampuis (23-26 janvier) et au Salon Intervin (31 janvier-1er février). Les visiteurs de ces événements bénéficieront d’une entrée gratuite au musée et de visites flash dédiées au vin, rappelant les racines antiques des vignobles de Côte-Rôtie et Condrieu.