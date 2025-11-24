Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

À Lyon, un barbier fermé par la préfecture : une "énorme" quantité d'objets volés retrouvée

  • par La rédaction

    • Un salon de coiffure situé dans le quartier de la Guillotière abritait le butin de nombreux vols et cambriolages. Il a été fermé par les services de l'État.

    L'établissement "B and Y Barber shop" situé 4 rue Montebello dans le 3e arrondissement de Lyon a été fermé par la préfecture du Rhône pour une durée de trois mois. En effet, le salon était devenu une véritable caverne d'alibaba d'objets volés en tout genre indiquent les services de l'État.

    Ordinateurs, tablettes, téléphones, trottinettes...

    Le 8 avril 2025, et alors qu'un vol par effraction avait été commis dans la Loire, les policiers ont géolocalisé un des objets dérobés au sein de cet établissement du quartier de la Guillotière. Sur place, les agents ont découvert dans la mezzanine du salon "trois ordinateurs, une tablette, un téléphone portable, de nombreux bijoux et divers objets", indiquent les services de l'État.

    Lors du contrôle, trois personnes ont été interpellées en possession d'objets volés. La perquisition a permis la découverte d'une "énorme quantité d'objets volés en tous genres tels que des ordinateurs, des trottinettes, des tablettes, des vêtements neufs, des denrées périssables, des produits d'hygiène, des consoles de jeux, des sacs à main, des téléphones, des bijoux, des jumelles, des appareils photos, des parfums et divers objets".

    Plus de 2 000 € en cash ont également été saisis. Les services de l'État ont décidé de fermer l'établissement "considérant que le gérant a rendu possible la commission de ces infractions au sein de son établissement qui plus est servant de lieu de stockage".

    à lire également
    Un site pédagogique dédié à la gestion des eaux pluviales va voir le jour à Villeurbanne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un site pédagogique dédié à la gestion des eaux pluviales va voir le jour à Villeurbanne 18:05
    police lyon faits divers
    À Lyon, un barbier fermé par la préfecture : une "énorme" quantité d'objets volés retrouvée 17:40
    Municipales 2026 : à Lyon, Doucet appelle à un débat "avant les fêtes", Aulas décline, pour l'instant 17:39
    Image d'illustration police TCL. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : un acheteur et deux vendeurs interpellés sur un point de deal 17:09
    PAF Police aux frontières
    465 g de résine de cannabis saisis sur un point de deal de Vénissieux 16:37
    d'heure en heure
    Un aperçu du futur Data center d’IA de l’entreprise Sesterce.
    Drôme : le supercalculateur près de Valence voit son investissement exploser 16:21
    Cette station de ski ligérienne contrainte de fermer : un collectif se forme pour trouver des solutions 16:00
    Prix de la participation : la Métropole de Lyon récompensée pour le projet Presqu’île à vivre 15:27
    L'Isère se dote d'un protocole de prévention et de lutte contre les violences sexuelles 14:55
    LDLC Arena
    Lyon : deux ans après son ouverture, la LDLC Arena a attiré près de 1,5 million de spectateurs 14:21
    Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
    Vanessa Paradis, The Divine Comedy... : les Nuits de Fourvière ouvrent leur billetterie pour Noël 13:44
    Isère : HRS lance une levée de fonds pour rester leader 13:05
    La chaleur des déchets alimentera bientôt une partie de Valserhône 12:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut