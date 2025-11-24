Un salon de coiffure situé dans le quartier de la Guillotière abritait le butin de nombreux vols et cambriolages. Il a été fermé par les services de l'État.

L'établissement "B and Y Barber shop" situé 4 rue Montebello dans le 3e arrondissement de Lyon a été fermé par la préfecture du Rhône pour une durée de trois mois. En effet, le salon était devenu une véritable caverne d'alibaba d'objets volés en tout genre indiquent les services de l'État.

Ordinateurs, tablettes, téléphones, trottinettes...

Le 8 avril 2025, et alors qu'un vol par effraction avait été commis dans la Loire, les policiers ont géolocalisé un des objets dérobés au sein de cet établissement du quartier de la Guillotière. Sur place, les agents ont découvert dans la mezzanine du salon "trois ordinateurs, une tablette, un téléphone portable, de nombreux bijoux et divers objets", indiquent les services de l'État.

Lors du contrôle, trois personnes ont été interpellées en possession d'objets volés. La perquisition a permis la découverte d'une "énorme quantité d'objets volés en tous genres tels que des ordinateurs, des trottinettes, des tablettes, des vêtements neufs, des denrées périssables, des produits d'hygiène, des consoles de jeux, des sacs à main, des téléphones, des bijoux, des jumelles, des appareils photos, des parfums et divers objets".

Plus de 2 000 € en cash ont également été saisis. Les services de l'État ont décidé de fermer l'établissement "considérant que le gérant a rendu possible la commission de ces infractions au sein de son établissement qui plus est servant de lieu de stockage".