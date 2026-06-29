Le parcours de la marche des fiertés a été modifié. (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

À l'occasion du mois des fiertés et dans un contexte jugé préoccupant, les syndicats de Lyon appellent à la mobilisation le 11 juillet prochain.

Alors que la marche des fiertés du 11 juillet approche, les syndicats lyonnais appellent à la mobilisation et tirent la sonnette d'alarme au sujet des LGBTphobies. Elles dénoncent notamment une montée en puissance des discours haineux et conservateurs et rappellent la nécessité de défendre les droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+.

Une hausse des actes et propos discriminants.

Selon la CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNSA, les discriminations persistent tant en France qu'à l'international, notamment dans le monde du travail. "Aujourd’hui, bon nombre de droits acquis ne sont pas ou plus respectés. Ces inégalités de droits persistantes favorisent les discriminations dont sont victimes les personnes LGBTQIA+". Les syndicats alertent également sur une hausse des agressions physiques ces dernières années.

C'est pourquoi les organisations syndicales insistent sur la nécessité de "gagner l’égalité pour toutes et tous". Une lutte qui passerait "par un engagement sans faille contre toutes les formes de discriminations". Elle appellent donc les travailleurs et travailleuses ainsi que toutes les personnes concernées à marcher le 11 juillet prochain à Lyon.

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