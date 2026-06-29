Les magistrats du tribunal judiciaire mobilisés ce lundi à Lyon

Les magistrats du tribunal judiciaire de Lyon se rassemblent ce lundi midi après l'appel des syndicats pour demander plus de moyens financiers.

L'Union Syndicale des Magistrats (USM) et le Syndicat de la Magistrature (SM) appellent à un rassemblement des magistrats du tribunal judiciaire de Lyon ce lundi 29 juin. Les édiles se réuniront donc à 12h30 devant leur juridiction de la rue Servient.

Cette mobilisation s’associe à la journée "justice morte" du Barreau qui s'oppose au projet de loi relatif à la justice criminelle, dit loi SURE. Les syndicats veulent ainsi porter un message clair et unanime : "une justice indépendante et de qualité ne peut fonctionner sans moyens adaptés ni sans la confiance des citoyens".

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