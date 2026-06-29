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Police Décines
La police Nationale était présente devant l’appartement incendié ce mardi 12 mai.

Incendie mortel à Décines : 15 familles sinistrées ont été relogées

  • par V.G.

    • Près de deux mois après l'incendie qui a fait trois morts dans le quartier du Prainet à Décines, la préfecture du Rhône indique que quinze familles sinistrées ont déjà été relogées durablement.

    Le comité local d'aide aux victimes s'est réuni lundi 29 juin pour faire le point sur la situation des familles touchées par l'incendie du 11 mai dernier à Décines-Charpieu. Ce sinistre, survenu dans un immeuble de la rue Sully, avait fait trois morts et contraint 28 familles à quitter leur logement.

    A lire aussi : "Je vis dans la peur" : au lendemain de l'incendie meurtrier à Décines, les habitants restent sous le choc

    Selon la préfecture du Rhône, 24 ménages se sont vu proposer un logement social pérenne. Quinze familles ont déjà obtenu une attribution et quatre autres sont en attente de visite. Les services de l'État, la Métropole de Lyon et les bailleurs sociaux poursuivent leurs recherches afin de trouver une solution pour les derniers foyers.

    Depuis le drame, 21 ménages ont été hébergés à l'hôtel par Lyon Métropole Habitat. Les sinistrés ont également bénéficié d'un accompagnement psychologique, administratif et social, assuré notamment par la Cellule d'urgence médico-psychologique, les associations d'aide aux victimes, la CAF, la Maison de la Métropole et le CCAS de Décines. L'État indique vouloir maintenir cette mobilisation jusqu'au relogement définitif de l'ensemble des familles.

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