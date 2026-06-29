La canicule prolongée de ces derniers jours a engendré plusieurs coupures de courant à Lyon et aux alentours. Contacté par la rédaction, Enedis nous répond.

L'importante vague de chaleur qui a frappé la France la semaine passée n'a pas épargné Lyon. Avec des températures atteignant parfois jusqu'à 40 degrés la journée, le réseau de distribution d'électricité a quelque peu souffert, entrainant ainsi plusieurs pannes de courant. "Cumulée sur plusieurs jours, cette canicule a un véritable impact sur le terrain", informe Enedis, responsable du réseau électrique.

Des pannes électriques à répétition

À Lyon comme dans les communes alentours, les coupures de courant se sont multipliées la semaine passée. Dans le 2e arrondissement par exemple, plusieurs rues ont été touchées par une panne généralisée mardi 23 juin aux alentours de 22 heures. Pendant près d'une demi-heure, les habitants se sont donc retrouvés dans le noir. Des incidents similaires mais plus courts cette fois se sont également produits les 26 et 27 juin dans les 1er et 3e arrondissements. D'autres pannes ont été recensées à travers l'agglomération lyonnaise.

Malheureusement, ces coupures de courant ne sont pas sans conséquences, tant pour les habitants que pour les commerces. Un supermarché U situé à l'angle des rues Vendôme et Bonnel à Lyon s'est vu contraint de jeter une partie de ses marchandises. D'après nos confrères du Progrès, le commerce a été touché par deux pannes en 24 heures. L'un des réfrigérateurs n'a pas pu redémarrer et les denrées ont terminé à la benne.

Des températures deux fois plus élevées sous terre

Ces pannes intempestives seraient dues à la chaleur prolongée de ces derniers jours. En effet, "le réseau électrique est souterrain dans la majorité des grandes villes", explique Enedis. Par conséquent, "en cas de fortes chaleurs, la température peut monter jusqu'à 80 degrés sous terre et mettre le matériel en difficulté". Lorsque le réseau est impacté de la sorte, le distributeur est automatiquement informé et lance une opération de maintenance. Un camion de recherche est alors envoyé pour sonder le sol, le creuser et trouver le câble abîmé. "On renvoie le courant rapidement de manière à ne pas laisser les usagers sans électricité", assure Enedis.

Face à des périodes de canicules plus longues et plus fortes tous les ans, l'entreprise fait en sorte d'être en capacité d'intervenir 24h/24. "Une centaine de salariés sont mobilisés en permanence en période de fortes chaleurs". Affaire à suivre donc puisque la canicule pourrait faire son retour d'ici une semaine.

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