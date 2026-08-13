Actualité
easy jet aéroport de lyon
Un avion EasyJet à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. (@VG)

Lyon : le week-end du 15 août menacé par une grève chez EasyJet

  • par Corentin Lucas

    • Les hôtesses et stewards d’EasyJet sont appelés à faire grève samedi 15 et dimanche 16 août. L’aéroport Lyon-Saint-Exupéry pourrait être fortement touché.

    Les vacances pourraient être perturbées pour certains voyageurs au départ ou à l’arrivée de Lyon-Saint-Exupéry. Une intersyndicale regroupant le SNPNC-FO, l’UNPNC-CFDT et l’UNAC-CFE-CGC appelle les hôtesses et stewards d’EasyJet France à faire grève durant tout le week-end des 15 et 16 août.

    La mobilisation doit débuter à 0h01 samedi et s’achever à 23h59 dimanche. Lyon fait partie des six bases françaises concernées, avec Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Nice, Nantes et Bordeaux. La grève pourrait donc entraîner des retards, des annulations ou des modifications de vols EasyJet à Lyon-Saint-Exupéry.

    Les conditions de travail au cœur du conflit

    Les syndicats dénoncent depuis plusieurs mois une dégradation des conditions de travail des personnels navigants commerciaux. Ils pointent notamment l’instabilité des plannings, les changements de dernière minute, les déplacements imposés ou encore certaines rotations jugées particulièrement contraignantes.

    Un préavis avait été déposé dès le 4 août pour couvrir une période allant du 7 août au 2 septembre. Les organisations syndicales avaient toutefois laissé la porte ouverte à une sortie de conflit si la direction formulait des propositions concrètes. Mais, les discussions menées mercredi 12 août n’ont finalement pas permis de trouver d’accord. EasyJet prévoit de nouvelles négociations en septembre et demande aux syndicats de renoncer à la mobilisation, qu’elle juge particulièrement malvenue au regard de la période estivale.

    À ce stade, l’ampleur exacte des perturbations reste toutefois difficile à déterminer. Les voyageurs lyonnais qui doivent prendre un vol EasyJet ce week-end sont donc invités à vérifier leur programme de vol avant de se rendre à l’aéroport.

    Lire aussi : Un vol à destination de Genève laisse des passagers bloqués plusieurs heures à Lyon

    à lire également
    À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose 14/08/26
    Lyon accueillera Les Sommets du Tourisme les 21 et 22 septembre prochains 14/08/26
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Football : le barrage de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe classé à haut risque 14/08/26
    Isère : La medtech Twinsight lève 1,6 million d’euros et vise les États-Unis 14/08/26
    cour d'appel
    Lyon : la préfecture interdit un contre-rassemblement prévu face à la marche pour la "réémigration" 14/08/26
    d'heure en heure
    Un Vaudais nommé secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône 14/08/26
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Rhône : la préfecture interdit les rassemblements automobiles non déclarés ce week-end 14/08/26
    Villeurbanne : un homme chute du deuxième étage, la piste d'une tentative d'homicide privilégiée 14/08/26
    Le palais de justice de Lyon va accueillir le tournage du prochain film d'Yvan Attal 14/08/26
    Chantier Lyon-Turin : huit personnes mises en examen pour un projet d’action violente en Italie 14/08/26
    lac d'aiguebelette
    Où se baigner en toute sécurité autour de Lyon pendant le week-end du 15 août ? 14/08/26
    Grand Lyon Habitat recherche un food truck à installer dans le quartier Mermoz 14/08/26
    police lyon faits divers
    Lyon : un policier mordu au bras lors d'un contrôle d’un jeune bulgare 14/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut