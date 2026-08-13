Lyon : le week-end du 15 août menacé par une grève chez EasyJet

Les hôtesses et stewards d’EasyJet sont appelés à faire grève samedi 15 et dimanche 16 août. L’aéroport Lyon-Saint-Exupéry pourrait être fortement touché.

Les vacances pourraient être perturbées pour certains voyageurs au départ ou à l’arrivée de Lyon-Saint-Exupéry. Une intersyndicale regroupant le SNPNC-FO, l’UNPNC-CFDT et l’UNAC-CFE-CGC appelle les hôtesses et stewards d’EasyJet France à faire grève durant tout le week-end des 15 et 16 août.

La mobilisation doit débuter à 0h01 samedi et s’achever à 23h59 dimanche. Lyon fait partie des six bases françaises concernées, avec Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Nice, Nantes et Bordeaux. La grève pourrait donc entraîner des retards, des annulations ou des modifications de vols EasyJet à Lyon-Saint-Exupéry.

Les conditions de travail au cœur du conflit

Les syndicats dénoncent depuis plusieurs mois une dégradation des conditions de travail des personnels navigants commerciaux. Ils pointent notamment l’instabilité des plannings, les changements de dernière minute, les déplacements imposés ou encore certaines rotations jugées particulièrement contraignantes.

Un préavis avait été déposé dès le 4 août pour couvrir une période allant du 7 août au 2 septembre. Les organisations syndicales avaient toutefois laissé la porte ouverte à une sortie de conflit si la direction formulait des propositions concrètes. Mais, les discussions menées mercredi 12 août n’ont finalement pas permis de trouver d’accord. EasyJet prévoit de nouvelles négociations en septembre et demande aux syndicats de renoncer à la mobilisation, qu’elle juge particulièrement malvenue au regard de la période estivale.

À ce stade, l’ampleur exacte des perturbations reste toutefois difficile à déterminer. Les voyageurs lyonnais qui doivent prendre un vol EasyJet ce week-end sont donc invités à vérifier leur programme de vol avant de se rendre à l’aéroport.

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