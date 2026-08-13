Un premier suspect a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur la série de cambriolages survenue à Lyon 6e. @Pixabay

Alors que les cambriolages se suivent dans le 6e arrondissement de Lyon, un premier suspect a été interpellé en flagrant délit ce mercredi.

C'est une petite victoire pour les commerçants du 6e arrondissement de Lyon, victimes de cambriolages en série depuis le début de l'été. Ce mercredi 12 août, un premier suspect a en effet été interpellé en flagrant délit, selon BFMTV. Actuellement incarcéré, l'homme devrait d'abord être entendu pour le vol qu'il commettait lors de son arrestation. Mais aussi pour les précédents qui pourraient lui être reprochés.

"Un sentiment grandissant d'insécurité"

Depuis quelques mois, les commerçants du 6e laissent entendre leur colère face à la recrudescence des cambriolages. Ils demandent ainsi aux autorités locales de nouvelles mesures, comme un renfort des patrouilles de police. La Ville de Lyon, avec ses 635 caméras, possède pourtant le deuxième réseau de vidéosurveillance de France.

Pour se faire entendre, les commerçants victimes de ces vols et intrusions se sont réunis pour lancer une pétition, à l'initiative du gérant de la boucherie B. Ils évoquent notamment des agressions, vols à l'arraché et cambriolages. De quoi nourrir leur "sentiment grandissant d'insécurité". Ils ont déjà obtenu près de 1 000 signatures.

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