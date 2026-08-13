Rhône : plusieurs axes routiers coupés à la circulation pour cause de travaux de réfection

La RD342 et la RD42A sont coupées chaque nuit depuis le 10 août. @Département du Rhône

Le Département du Rhône mène jusqu’à ce jeudi 13 août des travaux de réfection sur deux routes départementales entre Vourles et Taluyers.

Les automobilistes qui empruntent habituellement les routes départementales entre Vourles et Taluyers doivent composer avec des perturbations cette semaine. Depuis le lundi 10 août, le Département du Rhône réalise d’importants travaux de réfection de la chaussée sur la RD342 et la RD42A, également appelée route des Esses.

Le chantier concerne un tronçon d’environ 2 kilomètres, entre les Sept Chemins à Vourles et le croisement avec la route des Fontaines à Taluyers. Les travaux sont réalisés de nuit, afin de limiter leur impact sur la circulation.

La circulation coupée chaque nuit

Jusqu’à ce jeudi 13 août inclus, les deux routes sont fermées à la circulation de 20h à 5h30. Une déviation est mise en place dès 19h30 pour permettre aux automobilistes de contourner la zone de travaux.

Le chantier porte notamment sur la réfection complète de la couche de roulement. Environ 22 500 m² de chaussée doivent être traités, avec la mise en œuvre de quelque 2 100 tonnes d’enrobés. Au total, 380 m² de chaussée doivent être purgés afin de reprendre la structure de la route avant la pose du nouvel enrobé. Cela représente 406 800 euros (tous frais compris) pour le Département du Rhône.

"L’objectif de ces aménagements routiers travaux est de préserver les routes départementales fortement structurées et de garantir la sécurité des usagers notamment en termes d’adhérence", explique le Département dans un communiqué. La circulation doit revenir à la normale à partir de ce vendredi 14 août, à l’issue de la dernière nuit de travaux.

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