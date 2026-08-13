Actualité
La RD342 et la RD42A sont coupées chaque nuit depuis le 10 août. @Département du Rhône

Rhône : plusieurs axes routiers coupés à la circulation pour cause de travaux de réfection

  • par Corentin Lucas

    • Le Département du Rhône mène jusqu’à ce jeudi 13 août des travaux de réfection sur deux routes départementales entre Vourles et Taluyers.

    Les automobilistes qui empruntent habituellement les routes départementales entre Vourles et Taluyers doivent composer avec des perturbations cette semaine. Depuis le lundi 10 août, le Département du Rhône réalise d’importants travaux de réfection de la chaussée sur la RD342 et la RD42A, également appelée route des Esses.

    Le chantier concerne un tronçon d’environ 2 kilomètres, entre les Sept Chemins à Vourles et le croisement avec la route des Fontaines à Taluyers. Les travaux sont réalisés de nuit, afin de limiter leur impact sur la circulation.

    La circulation coupée chaque nuit

    Jusqu’à ce jeudi 13 août inclus, les deux routes sont fermées à la circulation de 20h à 5h30. Une déviation est mise en place dès 19h30 pour permettre aux automobilistes de contourner la zone de travaux.

    Le chantier porte notamment sur la réfection complète de la couche de roulement. Environ 22 500 m² de chaussée doivent être traités, avec la mise en œuvre de quelque 2 100 tonnes d’enrobés. Au total, 380 m² de chaussée doivent être purgés afin de reprendre la structure de la route avant la pose du nouvel enrobé. Cela représente 406 800 euros (tous frais compris) pour le Département du Rhône.

    "L’objectif de ces aménagements routiers travaux est de préserver les routes départementales fortement structurées et de garantir la sécurité des usagers notamment en  termes d’adhérence", explique le Département dans un communiqué. La circulation doit revenir à la normale à partir de ce vendredi 14 août, à l’issue de la dernière nuit de travaux.

    Lire aussi : Week-end du 15 août : Bison Futé prévoit une circulation extrêmement difficile en Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi

    à lire également
    À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose 14/08/26
    Lyon accueillera Les Sommets du Tourisme les 21 et 22 septembre prochains 14/08/26
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Football : le barrage de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe classé à haut risque 14/08/26
    Isère : La medtech Twinsight lève 1,6 million d’euros et vise les États-Unis 14/08/26
    cour d'appel
    Lyon : la préfecture interdit un contre-rassemblement prévu face à la marche pour la "réémigration" 14/08/26
    d'heure en heure
    Un Vaudais nommé secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône 14/08/26
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Rhône : la préfecture interdit les rassemblements automobiles non déclarés ce week-end 14/08/26
    Villeurbanne : un homme chute du deuxième étage, la piste d'une tentative d'homicide privilégiée 14/08/26
    Le palais de justice de Lyon va accueillir le tournage du prochain film d'Yvan Attal 14/08/26
    Chantier Lyon-Turin : huit personnes mises en examen pour un projet d’action violente en Italie 14/08/26
    lac d'aiguebelette
    Où se baigner en toute sécurité autour de Lyon pendant le week-end du 15 août ? 14/08/26
    Grand Lyon Habitat recherche un food truck à installer dans le quartier Mermoz 14/08/26
    police lyon faits divers
    Lyon : un policier mordu au bras lors d'un contrôle d’un jeune bulgare 14/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut