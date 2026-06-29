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Les jeux de société proposés par la Médiathèque Départementale du Rhône.
jeux de société

Des malles de jeux de société proposées dans les 160 bibliothèques du Rhône

  • par Amaury Perrin

    • La Médiathèque Départementale du Rhône lance un nouveau dispositif de malles "Jeux de société" pour animer les bibliothèques.

    C'est la grande nouveauté dans les 160 bibliothèques rhodaniennes : des malles "Jeux de société" mises à la disposition des usagers. Un dispositif lancé par la Médiathèque Départementale en ce début d'été pour diversifier son offre culturelle.

    Des jeux de société pour favoriser le lien social

    Ce vendredi 28 juin, la bibliothèque municipale de Rontalon, au Sud-Ouest de Lyon, organisait une première soirée jeux grâce aux mallettes conçues par la Médiathèque Départementale du Rhône (MDR). Dans sa volonté de diversifier son offre culturelle, cette dernière a en effet acquis 341 jeux de société. Grâce au succès de cette soirée expérimentale, les mallettes seront déployées sur l'ensemble des bibliothèques rhodaniennes dès septembre.

    Avec ce dispositif, la MDR souhaite notamment favoriser la rencontre, le partage et la convivialité entre usagers. "Le jeu de société constitue un outil de médiation favorisant le lien social, l’intergénérationnel et l’accès à la culture pour des publics parfois éloignés du livre." Chaque malle regroupe ainsi des jeux adaptés à différents publics, dès 3 ans pour les plus jeunes.

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