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Du matériel valant près d’un million d’euros a été volé sur un tournage de cinéma à Lyon. (Image d’illustration)

Plus d'un million d’euros de matériel volé sur un tournage de cinéma à Lyon, le suspect interpellé

  • par Corentin Lucas
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    • Un homme de 25 ans a été interpellé mardi 4 août sur l’A6, au niveau de Taponas. Il est soupçonné d’avoir participé au vol de matériel de tournage dans les pentes de la Croix-Rousse, en avril dernier.

    Les faits remontent à la nuit du 1er au 2 avril. Alors qu’une équipe de production tournait une série Netflix à Lyon, plusieurs camions étaient stationnés dans les pentes de la Croix-Rousse. L’un d’eux a été ciblé par un ou plusieurs individus. Pour pénétrer à l’intérieur du véhicule, le suspect aurait éventré son toit avant de dérober du matériel professionnel. Une enquête avait été ouverte après le dépôt de plainte de la société de production.

    420 000 euros d’objectifs retrouvés dans un box à Lyon

    Après plusieurs semaines d’investigations, les enquêteurs ont identifié un homme de 25 ans, de nationalité libyenne, en situation irrégulière en France et déjà connu des services de police. Celui-ci a été interpellé le 4 août sur une aire de l’autoroute A6, à Taponas. Il était alors en possession d’environ 2 600 euros en liquide.

    Une perquisition menée dans un box situé dans le 7e arrondissement de Lyon a ensuite permis de retrouver sept objectifs de caméras, correspondant à ceux dérobés lors du cambriolage d’avril. Leur valeur totale est estimée à 420 000 euros. Plus de 200 paires de lunettes de marque, évaluées à 70 750 euros, ainsi que quatre appareils photos et deux ordinateurs portables ont également été saisis.

    Un autre vol de matériel de cinéma à Villeurbanne

    Les investigations ont également permis aux enquêteurs de faire le lien entre le suspect et un autre cambriolage visant du matériel de cinéma. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2025, un camion de tournage avait été ciblé à Villeurbanne. Près de 300 000 euros de matériel avaient alors été dérobés.

    Au total, le préjudice des différents vols auxquels l’homme est soupçonné d’être lié avoisine 1,1 million d’euros. Les objectifs retrouvés ont été restitués à la société de production. Les propriétaires des ordinateurs portables ont également été contactés afin de récupérer leurs biens.

    Poursuivi pour vols avec dégradations et recel de vol, l’homme niait les faits lors de son audition. Il a été présenté au parquet de Lyon le jeudi 6 août, en comparution immédiate, puis a finalement été placé en détention dans l’attente de son jugement informe la Direction interdépartementale de la Police Nationale du Rhône.

    Lire aussi : Lyon : un homme interpellé après la série de cambriolages dans le 6e arrondissement

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