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avion easyjet lyon (@VG)
Un avion EasyJet à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. (@VG)

Un vol à destination de Genève laisse des passagers bloqués plusieurs heures à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Parti de Londres avec plusieurs heures de retard, un vol à destination de Genève a finalement été dérouté vers Lyon dans la nuit du 6 au 7 août.

    Le 6 août dernier, un vol EasyJet reliant Londres à Genève a été dérouté vers l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, après avoir accumulé plusieurs heures de retard. Il s’agissait du vol EZS8497, qui devait décoller à 20h15 (heure locale). Après un premier retard d’une vingtaine de minutes, plusieurs reports se sont succédé. Les passagers ont finalement embarqué vers 22h15 et l’avion a décollé aux alentours de 22h50.

    Quelques minutes après le départ, les passagers auraient appris que l’appareil ne pourrait finalement pas rejoindre Genève et serait dérouté vers Lyon selon les informations de Tribune de Genève.

    Plusieurs heures d’attente à Saint-Exupéry

    L’avion a donc atterri à l’aéroport de Lyon - Saint-Exupéry dans la nuit. Les passagers ont d’abord été invités à patienter à bord, avant de pouvoir rejoindre le terminal vers 1h30 du matin. Deuxième mauvaise nouvelle : les deux cars relais, censés les conduire jusqu’à Genève, n’étaient pas encore disponibles. Ils ne sont arrivés qu’à 2h30 et ont permis aux passagers de reprendre la route vers la Suisse, avec une fin de parcours estimé à 4h30 du matin.

    La compagnie a expliqué à nos confrères que le vol avait été retardé en raison de restrictions du trafic aérien et qu’il n’avait finalement pas pu atterrir à Genève en raison des horaires de fermeture de l’aéroport. À Genève, les vols retardés peuvent être accueillis jusqu’à 0h30 grand maximum.

    Lire aussi : Un vol Nice-Strasbourg dérouté vers Lyon en pleine nuit à cause des orages

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