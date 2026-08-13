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Cour d'appel de Lyon
Une manifestation de riposte à la marche pour la « réémigration » est prévue devant la Cour d’appel de Lyon ce dimanche. @WilliamPham

Marche pour la "réémigration" : une contre-manifestation organisée ce dimanche à Lyon

  • par Amaury Perrin
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    • Une vingtaine d'associations lyonnaises appelle au rassemblement dimanche 16 août en réponse à la marche pour la "réémigration" prévue dans le Vieux-Lyon.

    Dans le cadre de leur tournée européenne, les identitaires de la campagne d'extrême droite "Save Europe Act" organisent une manifestation anti immigration critiquée à Lyon. En réponse, un collectif d'associations locales appelle à "une riposte antifasciste et antiraciste" via les réseaux sociaux. Le rassemblement doit ainsi se tenir dimanche 16 août à 18 heures devant la Cour d'appel de Lyon. Et les organisateurs n'ont pas choisir ce lieu au hasard. La marche pour la "réémigration" se tiendra en effet au même moment sur la place Saint-Jean.

    Une banalisation des discours racistes ?

    L'annonce de cette contre-manifestation s'est faite via un communiqué publié sur Instagram ce mardi. On retrouve notamment à son origine les associations Nous Toutes Rhône, Soulèvement de la Terre Lyon, La Mutinerie, Lyon Antifa ou encore l'UNEF. Celles-ci évoquent notamment dans leur argumentaire le durcissement des politiques migratoires en Europe et la banalisation des discours racistes. "Ce qui était hier porté par les marges de l'extrême droite est aujourd'hui repris dans les discours politiques et médiatiques", écrivent-elles. Les organisateurs déplorent également "la déshumanisation des personnes migrantes".

    Déjà relayé sur les réseaux sociaux, cet appel au rassemblement devrait ainsi réunir un certain nombre de personnes. Reste à savoir si la marche pour la "réémigration" connaîtra un engouement similaire ou si la Préfecture finira par l’interdire. Si elle se tient bien, il faudra toutefois espérer qu’aucun débordement ne survienne.

    Lire aussi : 46 % des Français confrontés au racisme : "Ce chiffre ne nous étonne pas" réagit la Licra à Lyon

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