À Péronnas (Ain), Biajoux Assainissement change de président. Clément Moisson succède à son oncle Stéphane Biajoux à la tête de l’entreprise.

Biajoux Assainissement écrit une nouvelle page de son histoire. L’entreprise familiale, basée à Péronnas, dans l’Ain, change de président : Stéphane Biajoux transmet les rênes à son neveu, Clément Moisson, directeur opérationnel depuis 2018. Une transmission officialisée début juillet, à l’occasion de la soirée “Cap sur demain”, qui a réuni plus de 350 clients, partenaires, collaborateurs, fournisseurs et représentants du monde économique local. Selon l’entreprise, l’événement incarnait le “lancement d’un nouveau cycle de développement”.

Une transmission placée sous le signe de la continuité

Spécialisée dans l’assainissement, Biajoux intervient également dans le transport spécialisé, l’aspiration et la gestion des déchets. Au fil des décennies, l’entreprise aindinoise s’est développée en s’appuyant des investissements réguliers dans ses équipements, auprès d’une clientèle composée aussi bien de particuliers que d’entreprises et de collectivités. Aujourd’hui, elle intervient dans les départements de l’Ain, la Saône-et-Loire, du Rhône, du Jura et de l’Isère.

Toute l’équipe de Biajoux était réunie pour la soirée “Cap sur demain”, le 2 juillet 2026.(Crédit: DR)



Avec l’arrivée de Clément Moisson à sa tête, la société entend ainsi privilégier la continuité. Le nouveau dirigeant connaît déjà bien la maison, puisqu’il occupait depuis huit ans le poste de directeur opérationnel. L’entreprise présente ce passage de relais comme le moyen de poursuivre son développement sans rompre avec ce qui a façonné son identité. Elle entend notamment conserver ses valeurs de "qualité de service, réactivité, innovation et ancrage territorial".

Mais cette transmission doit également ouvrir un nouveau cycle pour Biajoux Assainissement. Lors de la soirée organisée à Péronnas, la direction a présenté plusieurs priorités pour les prochaines années. La modernisation des activités, le développement des compétences et l’innovation doivent accompagner la croissance de l’entreprise, avec une place également accordée à la transition environnementale.

L’événement a aussi été l’occasion d’afficher l’ancrage local de l’entreprise. Plusieurs élus de l’Ain étaient présents, parmi lesquels la maire de Péronnas et vice-présidente du Département, Hélène Cédileau, le président du Département Jean Deguerry, le député LR Xavier Breton, ainsi qu’Andy Nkundikije, conseiller délégué à la gestion des déchets de Grand Bourg agglomération.

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