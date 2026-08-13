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Nouvelle noyade ce samedi 8 août au parc Miribel-Jonage. Photo illustration

Noyade au parc de Miribel-Jonage : la fillette de 3 ans est décédée

  • par Corentin Lucas

    • La jeune fille de 3 ans, retrouvée en arrêt cardiorespiratoire samedi 8 août au Grand Parc de Miribel-Jonage, est décédée des suites de ses blessures en début de semaine.

    Les faits s’étaient produits vers 20 heures, samedi 8 août au Grand Parc de Miribel-Jonage, au niveau de la plage du Morlet, à Vaulx-en-Velin. La disparition d’une fillette de 3 ans avait rapidement mobilisé les professionnels du parc. Elle avait finalement été retrouvée dans l’eau une dizaine de minutes après le signalement de sa disparition, en arrêt cardiorespiratoire. 

    Les secours étaient parvenus à relancer un faible pouls sur place. Les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur avaient pris en charge l’enfant avant son évacuation vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, en urgence absolue. D’après les dernières informations récoltées par nos confrères du Progrès, la jeune fille a succombé à ses blessures en début de semaine.

    Un été marqué par plusieurs noyades

    Ce décès s’ajoute à une liste préoccupante de noyades depuis le début du mois d’août. La préfecture du Rhône avait d’ailleurs lancé mercredi un appel à la plus grande vigilance après trois noyades mortelles recensées en quelques jours à Lyon.

    Au Grand Parc de Miribel-Jonage, cette noyade constitue la première mortelle de l’été. Deux jeunes hommes de 22 et 25 ans étaient toutefois décédés dans le même lac à quelques jours d’intervalle, les 11 et 13 août 2025.

    Lire aussi : Fortes chaleurs : comprendre et prévenir les risques de noyade

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