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Ligne du tramway T1 à Lyon
@WilliamPham

À Lyon, les lignes de tramway T1 et T4 perturbées en soirée

  • par Amaury Perrin

    • Attention, cette semaine deux lignes majeures du tramway lyonnais verront leur trafic nocturne perturbé.

    Du 29 juin au 2 juillet, les lignes de tramway T1 et T4 circuleront partiellement en soirée et jusqu'à la fin du service en raison de travaux.

    Dès 21 heures, la ligne T1 circulera uniquement des arrêts Place des Archives à Debourg. Les stations de Perrache à IUT Feyssine ne seront donc plus desservies. Des bus relais allant de Charpennes à INSA-Einstein seront mis à disposition par TCL toutes les 15 minutes.

    Il en est de même pour la ligne T4 qui ne circulera que de Hôpital Feyzin Vénissieux à Gare Part-Dieu Villette. Les stations de La Doua - Gaston Berger à Thiers Lafayette ne seront pas desservies. Là encore, les usagers pourront emprunter les bus relais au départ de Charpennes à partir de 21 heures.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : le pont du Roulet fermé aux automobilistes en juillet

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