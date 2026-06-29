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Villeurbanne organise des animations nature au parc de la Feyssine cet été.
Anim-Fessyine à Villeurbanne ©Lucas Frangella/Ville de Villeurbanne

Anim’Feyssine : des activités gratuites et ludiques pour les enfants cet été

  • par Amaury Perrin

    • Dans le cadre d'Anim'Feyssine, Villeurbanne propose cet été différentes activités pour enfants autour de la faune et de la flore du parc de la Feyssine.

    Du 1er juillet au 30 septembre, Villeurbanne organise Anim'Feyssine. Un ensemble d'animations pour petits et grands proposées au parc de 45 hectares du même nom. L'occasion pour les familles de s'occuper de façon ludique mais pédagogique à l'ombre des arbres.

    Des activités pour sensibiliser à l'environnement

    La programmation comprend plusieurs parcours ludiques. Une chasse au trésor prévue le 8 août invitera les participants à décrypter les effets du climat sur le parc. Une aventure contée sera proposée pour les enfants de 3 à 6 ans le 12 août, ainsi qu'une visite historique le 19 septembre pour retracer l’évolution du site. Le programme comprend également des activités participatives d’observation de la faune locale. Villeurbanne propose par exemple une initiation à l’ornithologie le 18 juillet, une séance de découverte des punaises et de leur diversité le 30 septembre, ou encore des ateliers créatifs.

    Ces temps gratuits sur inscription visent notamment à faire connaître la faune du parc pour sensibiliser à sa préservation. Huit associations en sont à l'origine dont Mille Natures, Terre de Graines, La Renarde des Alpes ou encore La Ligue pour la protection des oiseaux.

    Lire aussi : Canicule : fait-il vraiment plus frais dans les parcs et jardins de Lyon ?

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