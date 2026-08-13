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Photo d’illustration d’un moustique tigre. @Pixabay

Une opération de démoustication menée à Saint-Priest après la détection d’un cas de dengue

  • par Corentin Lucas
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    • Une opération de démoustication a été menée dans la nuit du 11 au 12 août à Saint-Priest, suite à l’identification d’un cas de dengue.

    Une opération de démoustication a été organisée dans la nuit de mardi à mercredi au sein d’un quartier de la commune de Saint-Priest après la découverte d’un cas de dengue. L’intervention a été réalisée par l’Entente interdépartementale pour la démoustication (EID), à la demande des autorités sanitaires.

    Un traitement dans un rayon de 150 mètres

    Selon les informations de nos confrères de France 3, la personne concernée revenait de l’étranger et avait effectué plusieurs séjours dans différents secteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif de l’opération était donc d’éviter qu’un moustique tigre ayant piqué cette personne transmette ensuite le virus à d’autres habitants.

    Un périmètre de 150 mètres autour du lieu fréquenté par la personne infectée a ainsi été mis en place. Le produit utilisé et son dosage sont considérés comme "sans risque pour la population" par l’Agence régionale de santé (ARS). Les habitants concernés ont toutefois été invités à respecter les consignes, comme rester chez soi et fermer les fenêtres.

    Présent dans la région depuis plusieurs années maintenant, le moustique tigre peut transmettre plusieurs maladies virales, dont la dengue, le chikungunya et le Zika. Depuis le début de l’année, 27 cas de dengue et 12 cas de chikungunya ont été recensés en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous sont, à ce stade, des cas importés d’un séjour.

    Lire aussi : L’Auvergne-Rhône-Alpes face à une progression inquiétante du moustique tigre

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