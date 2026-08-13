Marche pour la "réémigration" : la préfecture interdit le rassemblement prévu dimanche à Lyon

Le rassemblement prévu dimanche 16 août place Saint-Jean à Lyon, en faveur de la réémigration, a été interdit par le préfet du Rhône.

Dans un arrêté publié ce jeudi 13 août, le préfet du Rhône Étienne Guyot interdit le rassemblement prévu ce dimanche 16 août à 18h place Saint-Jean (Lyon 5e), à l’initiative des promoteurs du "Save Europe Act". Le projet consistait notamment à déployer une banderole de 20 mètres en faveur de cette campagne européenne, qui défend notamment un durcissement de la politique migratoire et le concept de "réémigration".

🛡️ Dear Patriots,



the European Shield Tour continues and we proudly can confirm more tour dates!



After Brussels, Antwerp, Utrecht, Lille and Lyon the Remigration Banner will continue to travel across Europe, bringing together patriots and volunteers from every nation.



Join us… pic.twitter.com/HmWnu8rwqp — Save Europe Act (@SaveEuropeAct) August 12, 2026

Des risques de troubles à l’ordre public

Dans son arrêté, la préfecture considère que le "Save Europe Act" est porté par des mouvements "souverainistes identitaires et de droite nationale". Elle souligne également que le concept défendu par la campagne est associé à une idéologie qu’elle qualifie de "xénophobe et raciste".

Le préfet estime ainsi que le rassemblement lyonnais serait susceptible de porter atteinte à la dignité humaine et de favoriser des infractions liées notamment à l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence.

Un contre-rassemblement antifasciste était également prévu

L’autre élément central de l’arrêté concerne la réaction suscitée par le rassemblement. Une vingtaine de collectifs et associations lyonnais avaient appelé à un contre-rassemblement antifasciste et antiraciste dimanche à 18h devant la Cour d’appel de Lyon, à quelques centaines de mètres de la place Saint-Jean.

Pour la préfecture, ce face-à-face faisait craindre une confrontation entre les mouvances d’ultra-droite et d’ultra-gauche. L’arrêté évoque un "antagonisme récurrent et violent" et estime que les deux rassemblements pourraient constituer "un pôle d’attraction" pour les militants les plus radicaux. Une manière de rappeler la mort de Quentin Deranque, qui "fait redouter avec certitude de nouveaux troubles graves à l'ordre public en marge de la manifestation".

L’interdiction concerne l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon.

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