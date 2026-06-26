Une marche des Fiertés à Lyon reprogrammée à cause de la chaleur

Une marche des Fiertés prévue samedi à Lyon et Villeurbanne a été reportée à septembre en raison de la canicule, ont annoncé jeudi soir les organisateurs.

"Les conditions climatiques et la semaine de canicule ayant précédé ne permettent pas d'assurer l'organisation correcte" de l'événement, a expliqué le Collectif Fierté en Lutte dans un communiqué. Cette marche vise à défendre les droits des personnes LGBT+ et porte d'autres combats comme la lutte contre "racisme, le sexisme, le validisme", selon le collectif.

La sécurité civile avait donné un "avis défavorable", précise le communiqué, "dans des conditions où les urgences et les services de secours sont déjà dépassés par la situation climatique". Météo-France prévoit jusqu'à 38°C dans la ville samedi, alors que la France fait face à la canicule.

La journée de mercredi a été la plus chaude jamais enregistrée dans le pays, selon Météo-France, et des températures supérieures à 42°C ont été relevées jeudi par endroits. Plusieurs décès attribués à la chaleur ont été enregistrés ces derniers jours.

La marche est reportée à septembre, mais sans date précise annoncée. Plusieurs milliers de personnes étaient attendues, selon les médias locaux. Une deuxième marche des Fiertés doit se tenir à Lyon le 11 juillet, organisée par le Centre LGBTI+ de la ville.