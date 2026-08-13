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Le magasin La Halle de Tassin-la-Demi-Lune est définitivement fermé. @Maps

La Halle ferme définitivement ses portes après plus de 25 ans dans cette commune près de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • L’enseigne La Halle, spécialisée dans la vente de chaussures, a fermé définitivement son magasin de Tassin-la-Demi-Lune le 31 juillet.

    Après plus de 25 ans de présence dans le quartier d’Alaï de Tassin-la-Demi-Lune, le magasin La Halle a définitivement fermé ses portes le 31 juillet dernier. Spécialisée dans les chaussures et les accessoires de maroquinerie, l’enseigne avait pris une place importante dans le secteur. La cause de ce départ n’a pas été donnée.

    Nombreux sont les clients non informés de la fermeture de ce magasin. En effet, sur le site de La Halle, nous pouvons retrouver les mêmes créneaux horaires qu’avant. Seul un "actuellement fermé" est écrit en petit, sans préciser une fermeture définitive. Sur Google, les horaires d’ouverture ont, en revanche, été enlevés pour laisser place à un "définitivement fermé".

    La fermeture de Tassin ne signifie toutefois pas la disparition totale de La Halle dans l’ouest lyonnais. Le magasin de Craponne reste, quant à lui, ouvert. C’est du moins ce que l’on peut lire sur les affiches scotchées sur les portes du désormais ancien établissement de Tassin-la-Demi-Lune.

    Reste maintenant à savoir ce qui prendra la place de La Halle dans le quartier d’Alaï.

    Lire aussi : Lyon : Electronic Arts vendu à un fonds saoudien et au gendre de Trump pour 55 milliards d'euros

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