Le Gouvernement a lancé cet été sa consultation citoyenne "Vieillir en France aujourd'hui et demain", l'occasion pour la population de donner son avis sur le sujet.

Le vieillissement de la population est un enjeu de taille pour les années à venir. En France, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent environ 27 % de la population totale, selon les données de l'Insee. Une proportion qui devrait atteindre un tiers de la population à l’horizon 2050. Dans le même temps, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans devrait doubler, conduisant la France à accompagner près de 700 000 personnes en perte d'autonomie supplémentaires.

C'est pourquoi le Gouvernement réunira cet automne la Conférence nationale de l'autonomie, afin d'établir des objectifs à court et moyen terme. À cette occasion, une consultation citoyenne portant sur six axes majeurs a été lancée fin juillet. Elle porte notamment sur le vieillissement en bonne santé, la diversification des lieux de vie ou encore le soutien des aidants. Mais aussi sur la transformation des EHPAD, la valorisation des métiers de l'autonomie et des solutions existantes sur les territoires. Participez à la consultation jusqu'au 20 septembre 2026.

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