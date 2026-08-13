Éclipse solaire du 12 août à Lyon : des internautes se vantent de ne pas s’être protégés les yeux et regrettent déjà

Au lendemain de l’éclipse solaire du 12 août, beaucoup regrettent de ne pas s’être protégés les yeux. Sur les réseaux sociaux, comme TikTok, ce geste irresponsable est devenu viral.

À Lyon, alors que des milliers de personnes ont observé l’éclipse solaire du mercredi 12 août avec des lunettes de protection, certains ont aussi pris le risque de regarder le ciel sans protection, parfois pour le montrer sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, de nombreux jeunes utilisateurs se sont vantés d’avoir fixé le phénomène sans lunettes.

Tout ça, pour faire le buzz et gagner le "respect" de certains. Stories Instagram, vidéos TikTok ou simples photos : avant et pendant l’éclipse, plusieurs personnes ont publié des images d’eux-mêmes regardant directement le Soleil. Et parfois, les commentaires sous les publications adoubent les auteurs, rendant cet acte courageux...

Ce comportement peut sembler anodin sur une vidéo de quelques secondes, mais il expose pourtant la rétine à des lésions potentiellement irréversibles. "Quelques petites secondes peuvent suffire à brûler la rétine", alertait avant l’éclipse le professeur Laurent Kodjikian, chef de service adjoint en ophtalmologie à l’hôpital de la Croix-Rousse et ancien président de la Société française d’ophtalmologie. Les rayons du Soleil peuvent en effet détruire les photorécepteurs de la rétine.

Une tiktokeuse a partagé ses yeux, touchés par les rayons du soleil. @CL7

Prendre chaque symptôme au sérieux

Ce jeudi, les personnes ayant observé l’éclipse sans protection sont donc invitées à rester attentives à leur vision. Une simple sensation de sécheresse ou de fatigue oculaire après avoir longuement fixé le phénomène n’est pas forcément inquiétante. Des larmes artificielles peuvent notamment permettre de soulager les yeux.

En revanche, une modification de la vision doit alerter : tache sombre ou noire au centre du champ de vision, zone floue persistante, vision déformée ou difficulté à distinguer les couleurs peuvent notamment être des signes d’une atteinte liée à l’exposition au Soleil. En cas de doute ou de modification de la vision, une consultation rapide auprès d’un ophtalmologiste est recommandée.

D'ailleurs, à Lyon comme en France, les urgences ophtalmologiques ont déjà accueilli des patients atteints de brûlures causées par l'éclipse. Les recherches "mal aux yeux" auraient également explosé ces dernières 24 heures selon nos confrères de BFMTV.

L’éclipse solaire du 12 août aura donc offert un spectacle exceptionnel aux Lyonnais. Mais pour ceux qui ont voulu jouer les casse-cou devant leur téléphone, le souvenir pourrait malheureusement rester gravé à jamais, avec d’importants troubles de la vision.

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