Lyon : un rassemblement samedi 13 janvier pour demander la fin des combats à Gaza

L'intersyndicale du Rhône organise un rassemblement samedi 13 janvier à 14h30 sur la place des Terreaux. Les syndicats appellent à un cessez le feu immédiat à Gaza.

Dans un communiqué de presse, l'intersyndicale du Rhône a appelé a un rassemblement pour "exiger du gouvernement d'Israël et des gouvernements qui le soutiennent de mettre fin à son offensive sanglante sur la bande de Gaza".

Les organisations syndicales se donnent ainsi rendez-vous le samedi 13 janvier à 14h30 sur la place des Terreaux. "Les organisations signataires (CGT, FO, FSU, UNEF...) réitèrent leur attachement aux valeurs de paix, de fraternité, de justice, de solidarité, de démocratie et de liberté" explique le communiqué.

Plus de 23 000 morts à Gaza

Le conflit entre le Hamas et l'Etat d'Israël dure depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens. Depuis le début de la guerre, les opérations militaires de l'armée israéliennes ont fait plus de 23 000 morts à Gaza.

Plusieurs rassemblements à Lyon et dans d'autres villes en France avaient déjà été organisés à la fin de l'année 2023. Le dernier en date avait eu lieu le 6 janvier place Bellecour.

A lire aussi : Manifestation en soutien au peuple palestinien ce samedi à Lyon